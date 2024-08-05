Не назвала РФ агрессором: Ольга Сумская обратилась к Алле Пугачевой - что произошло

Украинская известная актриса Ольга Сумская показала свое отношение на заявление российской певицы Аллы Пугачевой в Юрмале, которая публично осуждает вторжение РФ в Украину.
На своей странице в Instagram Сумская опубликовала видео певицы, которое было снято за кулисами фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале.
Отметим, в видео певица заявила, что сейчас у нее нет вдохновения петь, ведь "где-то, что-то стреляет" и не назвала РФ агрессором. В свою очередь, Ольга поставила три изображения, символизирующие бурные аплодисменты, и добавила изображение сердца на видео. К тому же она оставила ссылку на страницу россиянки, обратившись лично к Пугачевой.
Кто такая Ольга Сумская?
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, недавно Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
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