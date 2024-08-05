Не назвала РФ агрессором: Ольга Сумская обратилась к Алле Пугачевой - что произошло

Ольга Сумская восхитилась высказыванием Аллы Пугачевой.

https://stars.glavred.info/ne-nazvala-rf-agressorom-olga-sumskaya-obratilas-k-alle-pugachevoy-chto-proizoshlo-10585748.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская обратилась к Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk, instagram.com/alla_orfey/

Украинская известная актриса Ольга Сумская показала свое отношение на заявление российской певицы Аллы Пугачевой в Юрмале, которая публично осуждает вторжение РФ в Украину.

На своей странице в Instagram Сумская опубликовала видео певицы, которое было снято за кулисами фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале.

видео дня

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Отметим, в видео певица заявила, что сейчас у нее нет вдохновения петь, ведь "где-то, что-то стреляет" и не назвала РФ агрессором. В свою очередь, Ольга поставила три изображения, символизирующие бурные аплодисменты, и добавила изображение сердца на видео. К тому же она оставила ссылку на страницу россиянки, обратившись лично к Пугачевой.

Ольга Сумская поделилась видео Аллы Пугачевой / фото: скрин instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, недавно Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред