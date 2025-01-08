Максим Галкин показал невероятное видео со своими детьми

Максим Галкин поделился семейным контентом.

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Максим Галкин проводит время с семьей / фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Максим Галкин отправился в отпуск в горы

Юморист поделился кадрами с детьми

Российский известный шоумен Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, показал своих детей.

На личной странице в соцсетях Галкин опубликовал видео с участием 11-летних Гарри и Лизы.

видео дня

Семейство сейчас отдыхает в горах и юморист показал, как дети играли в снежки.

"Let it snow", – написал Максим.

Напомним, Галкин признан иноагентом в террористической России из-за того, что он не боится критиковать политику диктатора Путина.

Максим Галкин / инфографика: Главред

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Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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