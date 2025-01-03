Максим Галкин показал, как роскошно выглядит Алла Пугачева в жизни

Максим Галкин показал лицо жены вблизи.

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Алла Пугачева - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева

Певица покорила шикарным образом

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, поделился с поклонниками новой фотографией жены – российской певицы Алла Пугачевой.

На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал снимок, на котором Алла Пугачева отдыхала в ресторане.

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Пугачева выбрала для похода в ресторан черный пиджак, белую блузу, а изюминкой образа стал галстук. Певица сделала яркий макияж, подчеркнув глаза темным оттенком, а на губы нанесла красную помаду.

На публикацию отреагировали многие знаменитости и даже певица София Ротару, а поклонники восхитились красотой и молодым видом Примадонны.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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