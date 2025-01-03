Максим Галкин показал, как роскошно выглядит Алла Пугачева в жизни

Кратко:
- Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева
- Певица покорила шикарным образом
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, поделился с поклонниками новой фотографией жены – российской певицы Алла Пугачевой.
На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал снимок, на котором Алла Пугачева отдыхала в ресторане.
Пугачева выбрала для похода в ресторан черный пиджак, белую блузу, а изюминкой образа стал галстук. Певица сделала яркий макияж, подчеркнув глаза темным оттенком, а на губы нанесла красную помаду.
На публикацию отреагировали многие знаменитости и даже певица София Ротару, а поклонники восхитились красотой и молодым видом Примадонны.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
Вас может заинтересовать:
- Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери
- "Даже и не собирался": украинский ведущий высказался о Владе Яме
- "Сам на шее сидит и дочку привез": жених предательницы Лорак опозорился в Сети
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред