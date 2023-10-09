Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри прячутся в бомбоубежище от обстрелов

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, 10-летними Лизой и Гарри, в феврале 2022 года перебрались в Израиль в знак несогласия с военной политикой страны-оккупанта. С тех пор они называют эту страну своим домом, тем более что среди прочего комик является евреем по материнской линии.
Шоумен опроверг слухи о том, что из-за атаки террористов ХАМАС на Израиль, которая началась утром 7 октября, он с женой и детьми бежал из страны. В своем блоге Максим отметил, что его семья гордится тем, что они являются частью израильского сообщества, и они готовы помогать тем, кто в этом нуждается.
Тем временем конфликт в стране продолжается, и семья артистов, как и тысячи других в Израиле, сейчас переживает ракетные атаки террористов.
На своей странице в Instagram Галкин показал, как Лиза и Гарри прячутся в бомбоубежище во время обстрела. Место обставлено с комфортом, и детям, похоже, удается сохранять спокойствие.
Ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.
Также поклонники обеспокоены судьбой американского певца и музыканта Бруно Марса: артист должен был давать концерт в Тель-Авиве, но выступление отменили, а сам Марс не выходит на связь.
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