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Макс Чмерковский ответил, почему нельзя считать предательницу Денисову "сбежавшей в РФ"

15 марта 2023, 15:07
Хореограф с мировым именем вспомнил, какими были его встречи с Татьяной Денисовой в считанные дни до начала полномасштабной войны.
Макс Чмерковский, Татьяна Денисова
Макс Чмерковский рассказал, почему не считает Татьяну Денисову украинкой / instagram.com/maksimc, instagram.com/tatyanadenysova

Перед началом полномасштабной войны в Украине хореограф Макс Чмерковский, который живет в США, принял участи в съемках проекта "Танцы. World of Dance". Его коллегой по сцене тогда стала хореограф Татьяна Денисова - крайне неоднозначная фигура шоу-бизнеса.

Денисова с 2009 по 2016 годы была постоянным членом жури шоу "Танцуют все", после этого - перебралась в рф, чтобы вести аналогичное шоу на одном из популярных каналов там. Создатели проекта "Танцы. World of Dance" встретились с огромной критикой за приглашение Татьяны обратно в Украину в качестве эксперта.

После начала российского вторжения Денисова сбежала в рф, и, как выяснилось позже, уже получила паспорт гражданки страны-агрессора (оформление она начала еще зимой 2021 года). Хореограф упрямо молчит о войне в Украине, хотя, по признанию очевидцев, всегда была крайне холодна, когда дело касалось этой темы.

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Макс Чмерковский в интервью для Анны Олицкой признался, что считает неправильным называть Татьяну Денисову сбежавшей украинкой, ведь ее сердце никогда не принадлежало нашей стране. "Если до сих пор кто-то ошибочно считает Денисову украинкой - это полный бред. Я о ней ничего не знал, и об этой ситуации тоже, пока мы не познакомились. Но когда мы познакомились – это далеко не "Тетяна" и она совершенно не "Денисова". Она никакого отношения к Украине не имела", - отмечает хореограф.

С Денисовой он впервые познакомился уже на площадке "Танцев" и был удивлен полным отсутствием в ней "украинской энергетики": "При общении от нее не шло ничего украинского. Когда я с ней сидел и общался, это была не та женщина, с которой я общаюсь в Украине в течение многих моих приездов. У нее была другая энергия, она по-другому смотрела на все эти вещи. Украинцы волновались, а она - не волновалась".

Напомним, ранее стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

Также российский актер родом из Винницы Анатолий Белый, который открыто осудил войну в Украине, рассказал про травлю, которую он переживает из-за поклонников "русского мира".

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