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Макс Барских попал в эпицентр массированной атаки на Израиль - что с артистом

Элина Чигис
15 апреля 2024, 11:58
Макс Барских вышел на связь к поклонникам после массированной атаки на Израиль и рассказал, что с ним все хорошо.
Макс Барских
Макс Барских вышел на связь из Израиля/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/max_barskih/

Известный украинский певец Макс Барских 13 апреля оказался в Тель-Авиве, когда Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю.

На своей странице в соцсетях артист рассказал, что с ним и его командой все хорошо и решил не отменять концерт, который был запланирован на 14 апреля в Хайфе.

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"Не переживайте, все хорошо. Вся моя команда в безопасности. Мы с вами сильные и не такое выдерживали. Для нас это обычная история", - сказал артист.

Как Макс Барских пережил массированную атаку на Израиль
Как Макс Барских пережил массированную атаку на Израиль / фото: скрин t.me/glavredinfo

Также Макс поблагодарил украинцев за поддержку в и добавил, что из-за войны России "подобные новости стали ужасной жесткой рутиной".

"Поэтому нас этим не сломать и мы не из пугливых", – подытожил певец.

Макс Барских не отменил концерт в Израиле
Макс Барских не отменил концерт в Израиле / фото: скрин instagram.com/max_barskih/

Кто такой Макс Барских?

Макс Барских — украинский певец, композитор и автор песен.
В марте 2022 года в связи с военным вторжением России в Украину отменил все выступления в России и отказался возвращать деньги за проданные билеты, пояснив, что средства будут направлены на "благотворительные цели". Своим следующим заявлением музыкант запретил любое использование своей музыки на территории России.

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Отметим, ранее Макс Барских принял решение отменить концерт в Азербайджане. Как написал артист в соцсетях: "Любая страна, позволяющая себе агрессию против другой - не место для моих концертов".

А также после концерта в Кременчуге, на котором Макс Барских спел песню "Берега" на русском языке, на артиста был составлен протокол. Заявление написано по просьбе одного из зрителей провести правоохранительными органами проверку.

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