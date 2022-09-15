Из-за агрессии: Макс Барских отменил свой концерт в Азербайджане

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Украинский певец Макс Барских принял решение отменить концерт в Азербайджане, который был запланирован на 10 декабря в Баку.

Как написал артист на своей странице в Instagram, он и его команда приняли решение отменить концерты в Азербайджане. "Любая страна, позволяющая себе агрессию против другой - не место для моих концертов", - написал артист.

Напомним, ранее артист рассказал, что открывает новый этап своего творчества - сильные отрицательные эмоции, которые принесла с собой война, он попытался трансформировать в музыку.

Видео дня

Так родился Мик Сандэй (Mick Sunday) - новое творческое альтер-эго артиста, созданное им специально для англоязычной музыки, которую он планирует выпустить в скором времени.

"Эта война принесла большие изменения в мою жизнь, как и каждого украинца: много горя и страданий. Но она научила ценить родных и близких, ценить жизнь и время, не откладывать свои мечты и желания на завтра. Испытывая негативные эмоции и постоянный стресс, ты будто забываешь о существовании радости, счастья и любви. Я принял решение создавать будущее уже сегодня и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты", - рассказывает о создании Мика Барских на своей странице в Instagram.

Вас также может заинтересовать: