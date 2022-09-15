Из-за агрессии: Макс Барских отменил свой концерт в Азербайджане

Макс Барских сделал резкое заявление и решился на радикальный шаг.
Украинский певец Макс Барских принял решение отменить концерт в Азербайджане, который был запланирован на 10 декабря в Баку.
Как написал артист на своей странице в Instagram, он и его команда приняли решение отменить концерты в Азербайджане. "Любая страна, позволяющая себе агрессию против другой - не место для моих концертов", - написал артист.
Напомним, ранее артист рассказал, что открывает новый этап своего творчества - сильные отрицательные эмоции, которые принесла с собой война, он попытался трансформировать в музыку.
Так родился Мик Сандэй (Mick Sunday) - новое творческое альтер-эго артиста, созданное им специально для англоязычной музыки, которую он планирует выпустить в скором времени.
"Эта война принесла большие изменения в мою жизнь, как и каждого украинца: много горя и страданий. Но она научила ценить родных и близких, ценить жизнь и время, не откладывать свои мечты и желания на завтра. Испытывая негативные эмоции и постоянный стресс, ты будто забываешь о существовании радости, счастья и любви. Я принял решение создавать будущее уже сегодня и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты", - рассказывает о создании Мика Барских на своей странице в Instagram.
Вас также может заинтересовать:
- Путин с барского плеча разрешил "отдохнуть" оккупантам на Луганщине
- Макс Барских и Оля Полякова огненно спели и сплясали в киевском метро
- Галкин рассказал, на что способны Бабкина и Долина ради крошки с барского стола Путина