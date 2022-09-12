Макс Барских объявил о том, что берет новый псевдоним: "Слишком много горя и страданий"

Макс Барских взял новый псевдоним Mick Sunday / instagram.com/max_barskih

Украинский певец Макс Барских (Николай Бортник) рассказал, что открывает новый этап своего творчества - сильные отрицательные эмоции, которые принесла с собой война, он попытался трансформировать в музыку.

Так родился Мик Сандэй (Mick Sunday) - новое творческое альтер-эго артиста, созданное им специально для англоязычной музыки, которую он планирует выпустить в скором времени.

"Эта война принесла большие изменения в мою жизнь, как и каждого украинца: много горя и страданий. Но она научила ценить родных и близких, ценить жизнь и время, не откладывать свои мечты и желания на завтра. Испытывая негативные эмоции и постоянный стресс, ты будто забываешь о существовании радости, счастья и любви. Я принял решение создавать будущее уже сегодня и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты", - рассказывает о создании Мика Барских на своей странице в Instagram.

Видео дня

Артист начал работу над созданием музыки на английском, интернациональном языке еще в прошлом году, и сейчас объявил о своей готовности показать свои изыскания всему миру.

"С прошлого года я работаю над англоязычным альбомом. Создание новых песен поддерживало меня и помогало выходить из депрессивного настроения. Чем сложнее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работает как броня и проекция желаний. Чувствую, что именно сейчас настало время поделиться с вами этими экспериментами. И я надеюсь, что эта музыка способна вызвать улыбку на вашем лице и подарить хорошее настроение", - поделился певец.

Макс Барских взял новый псевдоним Mick Sunday / instagram.com/max_barskih

В комментариях поклонники поздравляют Макса Барских с новой страницей в его творческой истории:

"Ну нарешті! Всесвіт почув наші прохання! Макс, ми дуже цього чекали❤️ Дійсно, музика лікує і надає сили".

"Нарешті! Дуже не вистачає нової музики".

"Как же я жду твои новые песни. Очень не хватает твоей музыки, твоих жизнеутверждающих песен, особенно в это непростое время... ❤️"

"Макс, багато твоїх прихильників дуже чекали на англомовний альбом ❤️ І ми підем за тобою! Нікуди від нас не дінешся ;) Натхнення тобі, наш самородок ❤️"

Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников обнаженным кадром прямиком из собственной постели.

Также "черная пантера" и главная скандалистка мира моды, 52-летняя Наоми Кэмпбелл, украсила своим телом обложку известного глянца, для которого позировала в трусах и топлес.

Другие новости: