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Макс Барских презентовал новую песню "Украина"

24 августа 2022, 23:20

Украинский певец Макс Барских выпустил новую песню ко Дню Независимости Украины.

Макс Барских
Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Украинский певец Макс Барских выпустил новую песню, которую приурочил к самому грустному Дню Независимости Украины. Дню, когда Россия бомбит украинские города и убивает украинских женщин и детей.

Новая песня певца стала четвертым украиноязычным треком с начала полномасштабного вторжения и посвящена 31-й годовщине независимости страны.

Макс Барских презентовал новую песню 'Украина'
Макс Барских. Фото пресс-службы

"Все эти полгода войны я отношусь к музыке, как к чему-то, что происходит не со мной, к чему-то из прошлой жизни. Пока я не нашел себя нового. Не до конца понимаю, что будет завтра, наверное, как все мы. Но знаю наверняка, что многим музыка помогает, исцеляет раны. Сквозь песню мы передаем наши мечты и проектируем самые светлые желания. "Украина" – это песня-мечта. Я верю в такую ​​победу, когда вся страна становится единственной несокрушимой семьей. Украина – это семья, в которой любят и понимают", - прокомментировал премьеру Барских.

Презентация трека Барских состоялась на официальном YouTube-канале певца.

Напомним, 5 июля, на временно закрытой для пассажиров киевской станции метро Майдан Независимости состоялся большой благотворительный концерт Оли Поляковой и Макса Барских ‒ для бойцов ВСУ, волонтеров и их семей.

Полякова исполнила свои легендарные хиты ‒ "Королева ночи", "Счастливые люди", "Шлепки". Кроме того, от певицы на украинском зрители услышали легендарную "Чарівну скрипку" Нины Матвиенко, "Колискову" на мотив не менее легендарной "Мелодії" Мирослава Скорика. Также артистка порадовала зрителей премьерой нового трека ‒ "Оля".

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Макс Барских
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