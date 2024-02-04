Макс Барских откровенно пояснил, как сумел спастись от депрессии

33-летний известный украинский певец Макс Барских признался, что его не обошла стороной депрессия. Об этом он рассказал в интервью в рамках проекта "Говорит Суханов".
По словам артиста, депрессия была знакома ему вплоть до 2013 года.
"Тогда я для себя не сознавал, что такое музыка, что нужно быть ответственным, за то, что ты говоришь, транслируешь. Я был подростком, который был максималистом, проходившим через страдания, брал близко к сердцу, тонул в них и получал от них удовольствие", – говорит он.
Но со временем, сказал певец, все всерьез изменилось.
"Сейчас я другой человек. Пытаюсь чувствовать людей вокруг, разговаривать с самим собой, стараюсь не осуждать. Даже когда люди ошибаются. Учусь становиться на место этого человека, понимать, что у каждого своя судьба, свой путь, опыт, что люди совершают ошибки, получают свои уроки. Все, что мы излучаем в мир, – это возвращается. Я неоднократно ощутил на себе и понимаю, что такое "эффект бумеранга"", – подытожил Барских.
Напомним, ранее украинский ведущий Константин Грубич, который заменил Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на "1+1", заступился за хореографа, которого критикуют за переезд в США во время войны.
Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.
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