УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Хочу отношения с компромиссами": Барских рассказал, свободно ли его сердце

Дмитрий Видоменко
19 сентября 2023, 13:00 обновлено 19 сентября, 13:00
12
Известный украинский поп-певец Макс Барских откровенно признался, есть ли у него любимая девушка и готов ли он к отцовству.
Барских
Макс Барских ответил на вопрос, который мучает миллионы его фанаток / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский поп-певец и кумир миллионов девушек Макс Барских говорит, что сейчас одинок и не состоит в романтических отношениях. В этом он признался в разговоре с Евгением Фешаком.

"У меня никого нет. Наверное, пять-десять лет назад я был бы один. Сейчас, когда у меня было время быть самостоятельным и стать более полноценным, то мне кажется, что мои будущие отношения будут очень здоровые, без токсичных отношений, без ревности и без каких-либо проблем. Я хочу отношения с компромиссами и ощущением друг друга", —сказал певец .

Также Барских признался, что в будущем, лет через 3-5, хочет стать отцом.

видео дня

"Сейчас не готов к детям, потому что стабильности нет, чтобы обеспечить ребенка безопасностью и всем необходимым. Я думаю, что где-то лет пять – и я буду готов. Возможно, года три и все", — подытожил певец.

Напомним, ранее украинский ведущий Константин Грубич, который заменил Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступился за хореографа, которого критикуют за переезд в США во время войны.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Макс Барских новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – Эйдман

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – Эйдман

13:07 Мир
ВСУ поразили российский корабль "Сергей Котов": у Буданова раскрыли детали

ВСУ поразили российский корабль "Сергей Котов": у Буданова раскрыли детали

11:53 Украина
Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

10:14 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

13:19

Favbet Foundation передал ВСУ Mitsubishi L200

13:14

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Драконам - счастье, Змеям - конфликт

13:07

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – ЭйдманВидео

13:00

"Хочу отношения с компромиссами": Барских рассказал, свободно ли его сердце

12:51

Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине: Остин сделал заявление на новом Рамштайне

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманВ российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман
12:39

Невероятная опасность: почему нельзя выбрасывать батарейки в бытовой мусор

12:32

"До марта 2024 путинский режим падёт": Эйдман назвал условие смены власти в РФ

12:21

Яблоко от яблони: у мамы запроданки Повалий психическое заболевание

11:53

ВСУ поразили российский корабль "Сергей Котов": у Буданова раскрыли детали

Реклама
11:47

Покрова 2023 по новому календарю: когда отмечать и что нужно сделать в этот день

11:35

"Его тело сдалось, а он стонал и плакал": Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа

11:01

Китайский гороскоп на октябрь 2023: Тиграм – проблемы, Крысам - любовь

10:49

"В клубе на хуторе ‒ и то лучше поют": Седокова в Москве опозорилась фальшивым пением

10:19

"Президент не сказал, что это сделает": у Байдена ответили, дадут ли Украине ATACAMS

10:18

Для процеживания творога и не только: чем заменить марлю

10:14

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

10:12

"Безусловная любовь": Лидия Подкопаева показала свою младшую дочкуВидео

09:48

"Смена тактики": военный эксперт раскрыл, какую еще инфраструктуру может атаковать РФ

09:46

Какие продукты нужно купить на случай долгих отключений света: советы экспертов

09:36

Пожар тушат до сих пор, есть жертва: все подробности удара РФ по ЛьвовщинеФотоВидео

Реклама
09:31

"Только ты не умирай": в РФ начали молиться за тяжелобольного Николаева

09:29

Гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Близнецам - брак, Водолеям - возвращение человека из прошлого

09:13

Байден хочет, чтобы Зеленский лично отчитался ему о ситуации на фронте

09:00

Как убрать запах сырости в ванной: не будет ни плесени, ни вони

09:00

Осенью будет переломный момент, который решит судьбу войны - астролог ВакулинаЭксклюзив

08:59

Ночью РФ атаковала Кривой Рог: гремели взрывы, загорелось многоэтажное здание

08:28

Почему ВСУ не надо брать пока Токмак?мнение

08:25

Смерть ослабит одну из группировок в Кремле: Данилов заявил, что Кадырова могли отравить

08:20

Оккупанты пытались атаковать ВСУ в районе Андреевки, но получили "по зубам"

08:10

Удивит даже ленивых: рецепт пышных оладий из кабачка от Владимира Ярославского

07:28

"Украина знает, кто руководит": Данилов заявил, что в России назревает мятеж

06:40

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

06:22

Что значит для нас возможная смерть Кадыровамнение

05:30

Как убрать плесень со стен навсегда: давно проверенные и самые рабочие способы

04:30

Какой сегодня праздник 19 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:00

"Украине надо две вещи, чтобы переломить войну": Черник раскрыл подробности

03:30

Завязывайте шнурки на обуви правильно: топ стильных способов

02:50

Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

02:05

Роскошная Алина Байкова снялась топлес для известного глянца

01:34

Жданов пояснил, почему США должны добиться скорейшего разоружения РФ

Реклама
18 сентября, понедельник
23:55

Головокружительная головоломка: только гений найдет число 81 за 6 секунд

23:31

Переосмысленная классика: Елена Зеленская восхитила публику стильным аутфитом

23:08

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:01

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

22:47

"Стыдно за мою страну": российская актриса пламенно обратилась к россиянам

22:35

Черный лебедь Кадыровамнение

22:00

Украинская певица рассказала про встречу с Пугачевой в Юрмале: "Держала за руку"

21:53

Хватит угощать гостей одним и тем же: этот рецепт закуски удивит всех

21:49

Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

21:40

Россияне пошли в атаку на освобожденные Клещиевку и Андреевку: чем все закончилось

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять