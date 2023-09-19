"Хочу отношения с компромиссами": Барских рассказал, свободно ли его сердце

Известный украинский поп-певец Макс Барских откровенно признался, есть ли у него любимая девушка и готов ли он к отцовству.

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Макс Барских ответил на вопрос, который мучает миллионы его фанаток / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский поп-певец и кумир миллионов девушек Макс Барских говорит, что сейчас одинок и не состоит в романтических отношениях. В этом он признался в разговоре с Евгением Фешаком.

"У меня никого нет. Наверное, пять-десять лет назад я был бы один. Сейчас, когда у меня было время быть самостоятельным и стать более полноценным, то мне кажется, что мои будущие отношения будут очень здоровые, без токсичных отношений, без ревности и без каких-либо проблем. Я хочу отношения с компромиссами и ощущением друг друга", —сказал певец .

Также Барских признался, что в будущем, лет через 3-5, хочет стать отцом.

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"Сейчас не готов к детям, потому что стабильности нет, чтобы обеспечить ребенка безопасностью и всем необходимым. Я думаю, что где-то лет пять – и я буду готов. Возможно, года три и все", — подытожил певец.

Напомним, ранее украинский ведущий Константин Грубич, который заменил Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступился за хореографа, которого критикуют за переезд в США во время войны.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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