Люди стояли на коленях: в Ворохте похоронили украинского актера, которого убили войска Путина

Павел Ли / instagram.com/pashaleeofficial

18 марта на Прикарпатье похоронили трагически погибшего от пуль оккупантов украинского актера Павла Ли.

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, как прошло прощание с актером кино и дубляжа Павлом Ли, погибшим в Ирпене.

Актера похоронили в Ворохте Ивано-Франковской области.

"Вчера похоронили нашего друга, коллегу Пашу Ли, ему было 33 года. Люди стояли километровым бесконечным коридором, когда его тело везли на похороны", – сказала актриса.

"Он был убит в Прощенное Воскресенье 6 марта, от рук российского оккупанта, когда помогал людям бежать из Ирпеня. 13 дней его тело ждало похорон, на Пасху как раз будет 40 дней. Не забудьте помянуть нашего ангела Пашу", – добавила Наталья Денисенко.

Звезда рассказала, что в день похорон Павел Ли выглядел так, словно спал. Накануне он снился друзьям.

"Друзья говорили: он снился и говорил что-то – "скажите маме, что я очень хочу спать, пусть мне дадут выспаться"… Вчера его кума, которая знала его из школы сказала отличную фразу: "Паша – это был человек света! Он сиял звездой, он летел, он жил полной грудью и с открытым сердцем ко всему!"", – заметила актриса.

Паша Ли биография

Актер кино и дубляжа, ведущий Паша Ли присоединился к ВСУ после вторжения России в Украину. Он мужественно отбивал атаки под Ирпенем, но погиб от пуль оккупанта.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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