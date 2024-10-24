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"Любимый россиянами город": Кристина Орбакайте покинула США - детали

Элина Чигис
24 октября 2024, 22:07
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Кристина Орбакайте показала, где сейчас находится.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте отдыхает с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

  • Кристина Орбакайте отправилась на гастроли
  • Певица совмещает отдых и работа, поэтому сейчас на Бали

Российская певица Кристина Орбакайте, которая публично не осудила вторжение России в Украину, но отказалась выступать на концертах в стране-оккупанте и уехала жить в США, рассказала поклонникам, что сейчас она на Бали.

На своей странице в соцсетях певица показала, что вместе с мужем Михаилом Земцовым продолжает свое путешествие и гастроли.

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Орбакайте похвасталась видом с балкона роскошной виллы в Убуде.

А в этом городе, как отметили российские пропагандисты, любят отдыхать и жить жители страны-террориста.

Кристина Орбакайте на вилле в Убуде
Кристина Орбакайте на вилле в Убуде / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

Кто такая Кристина Орбакайте?

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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