"Любимый россиянами город": Кристина Орбакайте покинула США - детали

Кратко:
- Кристина Орбакайте отправилась на гастроли
- Певица совмещает отдых и работа, поэтому сейчас на Бали
Российская певица Кристина Орбакайте, которая публично не осудила вторжение России в Украину, но отказалась выступать на концертах в стране-оккупанте и уехала жить в США, рассказала поклонникам, что сейчас она на Бали.
На своей странице в соцсетях певица показала, что вместе с мужем Михаилом Земцовым продолжает свое путешествие и гастроли.
Орбакайте похвасталась видом с балкона роскошной виллы в Убуде.
А в этом городе, как отметили российские пропагандисты, любят отдыхать и жить жители страны-террориста.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
Вас может заинтересовать:
- Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией
- Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло
- Аурика Ротару объявила, почему на самом деле София Ротару сейчас не выступает
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред