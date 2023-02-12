Ляпису Трубецкому отменили концерт в Сербии

Артист опубликовал заявление на сайте, где объяснил, что же случилось.

Ляпис Трубецкой / Facebook

В Сербии отменили концерт белорусской группы "Ляпис Трубецкой", лидер которой Сергей Михалок неоднократно высказывался в поддержку Украины, а также открыто осуждал нападение террористической России на Украину.

По информации ряда российских пропагандистских СМИ, отмена связана с тем, что артист поддержал Украину. Между тем, причина оказалась более прозаична: артисты попросту не смогли получить визу.

Выступление должно было пройти 12 февраля в Доме молодежи. "Мы так и не получили ответа из консульства Сербии в Хельсинки и приняли решение об отмене концерта с большой болью", – сказано в заявлении коллектива.

Известно, что лидер группы активно помогает украинцам, которые отчаянно борются с жестоким вторжением России на свои суверенные территории.

Напомним, ранее легендарный рок-музыкант, лидер групп "Ляпис 98", BRUTTO и Drezden Сергей Михалок в крайне яростной и ожесточенной форме обратился к военнослужащим Беларуси. Видеообращение музыкант выложил на YouTube.

"Какие из вас защитники родины? Ракетами стрелять по соседям, чтобы Путин погладил Лукашенко по усам – это защита?! Это позор! Если бы настоящие офицеры, когда-то бывшие элитой РБ, о таком узнали, совсем скоро они [выбили, нецензурно - Главред]бы со своей территории всех русских оккупантов. Ни одна ракета не полетела бы из Беларуси, даже если для этого офицерам пришлось бы погибнуть", ‒ сказал он.

Михалок прямо говорит - пока с территории Беларуси идет обстрел Украины российскими ракетами, такая ситуация - позор чистой воды.

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