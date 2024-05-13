Лучшие из худших: кто получил наименьшее количество балов на Евровидении-2024

Антирейтинг Евровидения в этом году возглавила страна, на счету которой более 10 последних мест.

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Евровидение-2024 - кто получил самые низкие баллы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Евровидение - крупное музыкальное событие на котором более тридцати стран ежегодно собираются, чтобы выбрать лучшего артиста. На 68-ом конкурсе, который состоялся в Мальме, Швеция, 11 мая, победителем стал Nemo из Швейцарии.

В пятерку лучших попали также конкурсанты из Хорватии, Украины, Франции и Израиля. Однако имеет Евровидение-2024 и свой антирейтинг.

В него вошли 5 стран-участниц с наименьшим количеством баллов от национальных жюри и зрителей. Худший результат на конкурсе в этом году принадлежит Норвегии.

Норвегия - 16 баллов

Средневековая скандинавская баллада Ulveham, исполненная фолк-группой Gåte на современный лад, принесла Норвегии всего 16 баллов - 12 от жюри и 4 от зрителей. Норвегия - рекордсмен по последним местам. Конкурсанты из это страны оказывались первыми с конца целых 12 раз, из них 4 раза с результатом в ноль баллов (1963, 1978, 1981, 1997).

Смотрите видео выступления Gåte с песней Ulveham в финале Евровидения-2024:

Австрия - 24 балла

Kaleen с песней We Will Rave получила в финале Евровидения 24 балла - 19 от жюри и 5 от зрителей. Австрия дважды побеждала на Евровидении, но на ее счету и 8 поражений. Четыре из них - с нулевым результатом. В том числе и в 2015 году, когда Австрия была страной-хозяйкой конкурса.

Смотрите видео выступления Kaleen с песней We Will Rave в финале Евровидения-2024:

Словения - 27 баллов

Певице Raiven ее трек Veronika принес 27 баллов - 15 от жюри и 12 от зрителей. Словения попадала в финал Евровидения лишь 16 раз из 28. Лучшим результатом страны на данный момент считается 7 место: его Словения достигала дважды - в 1995 и 2001 годах.

Смотрите видео выступления Raiven с песней Veronika в финале Евровидения-2024:

Испания - 30 баллов

Nebulossa и их песня ZORRA не пользовались популярностью у букмекеров и получили невысокие баллы в гранд-финале 19 от жюри и 11 от зрителей. При этом на счету Испании 2 победы и 5 поражений (из них три - с нулевым результатом).

Смотрите видео выступления Nebulossa с песней ZORRA в финале Евровидения-2024:

Грузия - 34 балла

Nutsa Buzaladze с треком Firefighter получила, как и конкурсантка из Словении, 15 баллов от жюри. 19 певице отдали зрители. Худшими результатами Грузии на Евровидении считаются три последних места в полуфиналах конкурса (2014, 2018, 2022). Лучший результат - 9 место (2010, 2011).

Смотрите видео выступления Nutsa Buzaladze с песне Firefighter в финале Евровидения-2024:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

Также стало известно, кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024. Похоже, даже украинские еврофаны не ожидали такого решения от Национального жюри.

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