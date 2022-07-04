"Лучше бы о войне высказался": обиженная Собчак набросилась на Сабурова за шутку о лошади

Обиженная Собчак набросилась на Сабурова за шутку о лошади / скриншот

Российская журналистка Ксения Собчак и стендап-комик Нурлан Сабуров устроили заочную перепалку в Сети.

Причиной скандала стала шутка Сабурова на одном из выступлений, в которой он назвал Собчак лошадью. На нее в своем Telegram-канале журналистка отреагировала лишь спустя несколько дней.

"Нурланчик, любимый, ты бы так смело и "жёстко" по поводу вой** (Собчак так и не назвала войну, войной) лучше бы высказался, а то про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тёщу) ты такой смелый и "острый", а как про главное, так "у меня ипотека", - написала журналистка.

скриншот

Напомним, ранее российский стендап-комик Нурлан Сабуров осмелился ответить на вопрос, почему молчит о преступлениях России в Украине.

На концерте в Лос-Анджелесе зрители напрямую спросили у комика, почему он "съел язык" и не высказывается против войны в Украине. На предложение заявить свой протест против войны россии в Украине комик заявил, что никто никому ничего не должен.

Также Сабуров оскандалился шуткой о мертвых украинках. Во время очередного выступления к Сабурову подошла девушка в белом платье с красными пятнами, которое символизирует убитых оккупантами украинок. В ответ на это он решил пошутить.

Читайте также: