Лолита без штанов развлекала россиян

Эпатажная певица продолжает удивлять зрителей своими выходками.

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Лолита продолжает оголяться на публике / скриншот, соцсети

Певица украинского происхождения Лолита, которая в войне России против Украины встала на сторону террориста-РФ, продолжает удивлять публику своими действиями.

Так, по информации российского пропагандистского телеграмм-канала "Не Малахов", Лолита вышла на сцену для выступления, но забыла при этом надеть штаны. Она традиционно бегала по сцене, размахивая руками и микрофоном. Она тяжело подпрыгивала и при этом на ней был один лишь черный пиджак.

"Лолита не только без лифчика выступает. Теперь еще и без штанов. Наслаждайтесь", - написали пропагандисты.

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Напомним, Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, показала себя в одних трусах. 59-летняя певица вдруг показала свое тело в ванной и вновь спровоцировала разговоры о пластической хирургии.

Ранее она также сообщила, что она "из запойных" и не может выпить мало. "Я из тех людей, кто запойный. Не могу выпить мало, поэтому не бухаю. Если я выпила, то весело мне, а людям вокруг — не очень. То же самое с казино. Это по максимуму! И когда вышел запрет на казино, я сказала: "Круто я при своих!" У меня пропал азарт", — сказала Лолита, указав также на проблемы с игроманией.

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