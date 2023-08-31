Лохматая, с тремя подбородками: Тодоренко показала, как выглядит по утрам

Украинская телеведущая Тодоренко показалась во всей красе.

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Регина Тодоренко показала свое "истинное" лицо/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая в кровавой и захватнической войне России против Украины, выбрала террористическую РФ, показала свой утренний образ.

На своей странице в Instagram, запроданка выложила сториз, где даже отважилась спросить своих фоловеров, хорошо ли она выглядит. Спойлер - нет.

По словам самой Тодоренко - вид на фото на самом деле показывает то, как выглядит телеведущая.

видео дня

Красотка Регина / Instagram/reginatodorenko

Напомним, ранее, в день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.

Ранее муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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