Певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая в кровавой и захватнической войне России против Украины, выбрала террористическую РФ, показала свой утренний образ.
На своей странице в Instagram, запроданка выложила сториз, где даже отважилась спросить своих фоловеров, хорошо ли она выглядит. Спойлер - нет.
По словам самой Тодоренко - вид на фото на самом деле показывает то, как выглядит телеведущая.
Напомним, ранее, в день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.
Ранее муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.
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