LOBODA спела о своем главном ориентире в новых реалиях на украинском языке

Певица LOBODA представила новый трек.

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LOBODA представила новый трек и видео / Коллаж Главред, фото пресс-службы

9 февраля, состоялась мировая премьера новой песни LOBODA - "MENTOR". Динамичный украиноязычный трек певица дополнила английским соло и посвятила своему единственному компасу в самые трудные времена - любви.

Видео к песне LOBODA сняла на берегу Индийского океана, ведь именно природная стихия, по мнению артистки, имеет больше всего общего с неукротимой силой любви.

"Даже в самый страшный шторм, наш единственный шанс не заблудиться - довериться сердцу как маяку. "Mentor" о смелости всегда выбирать любовь, как бы сложно и страшно это иногда не было. Ведь, в конце концов, только так можно проложить путь к счастью" - комментирует премьеру LOBODA.

Накануне нового мирового тура певицы, ее поклонники уже активно просят исполнить "Mentor" в самых отдаленных уголках мира. Напомним, что весной LOBODA даст концерты в Австралии и США, а совсем скоро объявит даты и Европейской части тура.

Напомним, на Рождество LOBODA исполнила "Щедрика" вместе с детским хором. Более 100 юных артистов из детского хора Riga Cathedral Boys Choir и рижской школы Ita Kozakēviča выводили трепетные ноты песни, которая стала синонимом рождественского чуда.

Ранее также Светлана Лобода поделилась трогательной историей про любовь, которая навсегда объединяет.

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