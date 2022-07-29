Лобода без макияжа показала себя с дочкой

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая поддержала Украину в войне с россией и продолжает помогать пострадавшим украинцам, поделилась редким селфи со своей дочерью.

Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.

Похоже, что артистка находится на отдыхе, хотя сама она не обозначила, где именно сделано это фото.

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Напомним, ранее российского актера Алексея Серебрякова, который длительное время жил в Канаде, раскритиковали после возвращения на родину.

Ранее артист неоднократно критиковал РФ, но недавно вернулся в страну. Это вызвало негодование россиян. В частности пропагандист Денис Сорокин заявил, что Серебряков не извинился за свои слова, поэтому не имеет права жить в России.