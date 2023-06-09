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Лиза Ющенко впервые высказалась о войне, но снова абстрактно

Алена Кюпели
9 июня 2023, 17:44 обновлено 9 июня, 17:57
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Лиза Ющенко живет свою роскошную жизнь в государстве, которое планомерно уничтожает украинцев.
Лиза Ющенко поздравила себя с днем рождения
Лиза Ющенко поздравила себя с днем рождения / Фото Instagram/liza_u

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Лиза, которая с началом нападения России на Украину молчала о нападении и зверствах российской армии, на свой день рождения сделала "подачку" украинцам. А именно, заговорила о войне. Но снова абстрактно.

Так, на своей странице в Instagram, где она показывает свою лакшери-жизнь в террористической России, вместе со своим российским мужем, она поздравила себя любимою с днем рождения и "загадала желание".

"В свой день рождения, вот уже второй год подряд, прошу только одного - чтоб закончился ад и наступил мир", - написала Ющенко. Ожидаемо, она не назвала "ад" войной, которую развязала Россия против Украины.

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Лиза Ющенко и ее поздравления себе любимой
Лиза Ющенко и ее поздравления себе любимой / Instagram/liza_u

Отметим, ранее Лиза Ющенко опубликовала серию мечтательных черно-белых снимков, которые были сделаны во время ее отдыха в ОАЭ. Новые кадры всецело посвящены роскошной жизни Лизы.

Ранее также украинская телеведущая, волонтер, создательница фонда, помогающего женщинам и детям, пострадавших от российской агрессии Маша Ефросинина ответила на вопрос о ее родной сестре Лизе Ющенко, которая с начала полномасштабного вторжения молчит о войне в Украине, а также продолжает жить свою жизнь с мужем россиянином, не прекращая посещать тусовки и светские мероприятия, публикуя это в своем Instagram. На вопрос о том, чувствует ли Ефросинина ответственность за это, Мария ответила, что "конечно, нет."

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