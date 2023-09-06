Лиза и Гарри не от Галкина: отцом детей Пугачевой оказался ее фаворит - росСМИ

Вынырнувший из небытия певец Савин претендует на роль любимчика Примадонны.

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РосСМИ пустили слух о том, что Максим Галкин - не биологический отец Гарри и Лизы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин не скрывают, что их дети, двойня Лиза и Гарри Галкины, родились в 2013 году от суррогатной матери. При этом биологический материал принадлежал певице и комику, так что биологически они родные.

Впрочем, этой информации желтой прессе страны-оккупанта оказалось недостаточно. На днях малоизвестный российский певец Сергей Савин, который в 2011 году одержал победу на музыкальном шоу Примадонны "Проект А", заявил, что во время участия в конкурсе получал от Пугачевой знаки внимания, как мужчина, дескать брак Аллы Борисовны с Галкиным - просто пиар. Ей было очень одиноко и она избрала певца своим фаворитом.

После этого скандальное интервью Савина стало обрастать небылицами, как снежный ком. К примеру, отцовство Лизы и Гарри приписывают Сергею. Так другое издание страны-оккупанта получило комментарий якобы от близкого окружения Пугачевой и Галкина: "Мы свечку не держали, но уж очень похожи младшие дети Пугачевой на Савина. Причем чем старше, тем сильнее".

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Что же касается самого Савина, который скинул очередную информационную бомбу на семью Примадонны, то раскрывать карты про детей Пугачевой не решился, но хейтеров Аллы Борисовны заинтриговал.

"Я не считаю возможным комментировать личную жизнь, особенно Пугачевой. Но если слухи будут множиться, готов сдать ДНК-тест", - заявил Сергей Савин. В его словах тут же разглядели уверенность в собственной причастности к семье певицы.

Певец Сергей Савин - бывший фаворит Аллы Пугачевой и претендент на отцовство Гарри и Лизы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sergeysavinofficial

Ранее, назло хейтерам, Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе. Вместе пара наблюдала, как их дети резвятся с младшей дочерью Кристины Орбакайте.

Также комик высмеял музыкального критика "отСоседова", который долгие годы работал в Украине, а теперь стал одним из самых преданных рупоров кремля и распространяет роспропаганду.

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