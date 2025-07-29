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Лилия Ребрик показала редкое фото с мамой-красавицей - причина

Элина Чигис
29 июля 2025, 09:34
69
Лилия Ребрик не промолчала в важный день.
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик показалась с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Вы узнаете:

  • Лилия Ребрик поздравила маму
  • Где сейчас находится актриса

Украинская известная актриса и ведущая Лилия Ребрик обратилась к своей маме Вере Леоновной.

На своей странице в соцсетях артистка поздравила маму с днем рождения и опубликовала кадры с именинницей.

видео дня

На фотографиях показались не только Лилия с мамой, но и отец и сестра знаменитости.

Лилия Ребрик с мамой
Лилия Ребрик с мамой / фото: скрин instagram.com, Лилия Ребрик

"Мамулечка, с днем рождения! Будь всегда рядом. Любим!" — написала Ребрик.

Отметим, сейчас актриса находится на отдыхе в Турции вместе со всей семьей и делится кадрами с отпуска.

Лилия Ребрик с родными
Лилия Ребрик с родными / фото: скрин instagram.com, Лилия Ребрик

Напомним, Лилия состоит в браке с украинским хореографом Андреем Диким, отношения с которым у нее начались во время участия в шоу "Танцы со звездами" еще в 2011 году. Пара воспитывает троих дочерей: Диану, Полину и Адель.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / инфографика: Главред

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О персоне: Лилия Ребрик

Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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