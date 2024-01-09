УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Лилия Ребрик откровенно поделилась с фанатами, как проходит новая беременность

Дмитрий Видоменко
9 января 2024, 17:21
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о беременности в 42 года, а также призналась, выбрала ли имя для третьей дочери.
Ребрик,
Лилия Ребрик рассказала фанатам о своей третьей беременности / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик откровенно рассказала фанатам о своей третьей беременности. В частности, у актрисы поинтересовались фолловеры в Instagram, сложно ли ей вынашивать ребенка в 42 года.

Актриса откровенно ответила, что первые две беременности для нее были гораздо тяжелее, ведь ее постоянно мучил токсикоз, а сейчас ‒ нет.

"Две предыдущие беременности у меня был токсикоз все девять месяцев. А в третий раз наконец-то на шестом месяце организм дал мне возможность насладиться беременностью без токсикоза. Я его приручила. Так что уже месяц я кайфую", — сказала Ребрик.

видео дня
908

Актриса также призналась, что для их семьи была сложная задача ‒ придумать имя для третьего ребенка. Во-первых, они выбирают имя, которое будет созвучно с фамилией Дикая. Во-вторых, надо назвать будущую дочь так, чтобы всем членам семьи понравилось. Сама Ребрик уже выбрала имя для ребенка, однако пока не спешит его озвучивать.

"Скажу так ‒ есть уже вариант, но пока не скажу. Привыкаем, говорим с ней. Когда встретимся – поймем, подходит ли имя. К тому же привязка к фамилии Дикая. Еще нужно, чтобы всем членам семьи нравилось. Задача со звездочкой", — подытожила Ребрик.

Скриншоты, Ребрик

Ранее таролог раскрыла причину развода народного депутата Николая Тищенко и его супруги, бизнесвумен и блогерши Аллы Барановской. Они были женаты 7 лет, и вместе воспитывают сына.

Также бывший муж Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, назвал "генетическую" причину развода с певицей. Он признался, что подтолкнуло его к решению расстаться с певицей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
беременность Лилия Ребрик новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Шансы Украины на победу в 2024-м году: Ходжес сказал, что должен сделать Запад

Шансы Украины на победу в 2024-м году: Ходжес сказал, что должен сделать Запад

17:17 Мир
Грозит удар всем союзникам США: Польша обратилась к Конгрессу

Грозит удар всем союзникам США: Польша обратилась к Конгрессу

16:23 Мир
Зеленский анонсировал усиление ПВО после рекордных атак РФ: детали важной Ставки

Зеленский анонсировал усиление ПВО после рекордных атак РФ: детали важной Ставки

16:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:56

Нефтебазу и энергообъект в Орле атаковало ГУР – СМИ

17:52

В Украине выплатят до 10 тысяч грн "зимней" помощи: где именно и кто имеет право

17:36

Возвращение любимого реалити-шоу: 1+1 Украина объявил кастинг на новый сезон "Міняю жінку"Видео

17:25

Только люди с "орлиным зрением" найдут кошку за 7 секунд: необычайная оптическая иллюзия

17:23

Кремль пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала – СМИ

Из-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий КуликИз-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий Кулик
17:21

Лилия Ребрик откровенно поделилась с фанатами, как проходит новая беременность

17:17

Шансы Украины на победу в 2024-м году: Ходжес сказал, что должен сделать Запад

17:05

Оккупанты огромным штурмом пошли на Крынки: лейтенант ВСУ доложил обстановку

17:02

Недоверие к Порошенко - 75%, он опередил Арестовича - социсследование

Реклама
16:35

Почему нельзя обметать человека: о какой беде предупреждают древние приметы

16:31

"Не услышим его бархатный бас": звезды скорбят о смерти Виталия Билоножко

16:23

Колоссальные потери под Авдеевкой: эксперт рассказал о боях за город

16:23

Грозит удар всем союзникам США: Польша обратилась к Конгрессу

16:15

Зеленский анонсировал усиление ПВО после рекордных атак РФ: детали важной Ставки

16:00

Гороскоп на завтра 10 января: Стрельцу - проблемы с деньгами, Овну - ссора с другом

15:59

Атака Украины по Крыму: разведка Британии оценила эффективность ударов ВСУ

15:54

Это не смешно: полковник запаса прокомментировал "наступление" россиян на Харьков

15:40

От желтизны до белоснежности: как отбелить зубы в домашних условиях

15:20

США и союзники провели тайную встречу с Украиной, где обсудили мирный план – Bloomberg

15:20

Не нужно тереть часами: названо лучшее средство для очистки стекла на духовке

Реклама
15:13

Прилет по нефтебазе и объекту энергетики: в РФ мощные взрывы после ударов дронов

15:00

Ситуация на фронте сложная: россияне изменили тактику и начали штурм - офицер ВСУ

14:56

"Переняли из Сирии": военный признался, какую тактику ВСУ позаимствовали у "вагнеровцев"

14:48

Украинцев предупредили, что будут "резать" электроэнергию: где и кто под угрозой

14:47

"Не хожу сама": экс-жена Тищенко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

14:31

Когда в Украине начнут отключать свет: в энергетическом комитете дали ответ

14:28

Крысы и мыши никогда не залезут в дом: эксперт назвал 2 копеечные средства

14:14

Угроза захвата нескольких городов на Харьковщине: РФ пошла на новый штурм

14:00

Венгрия выдвинула новое требование для снятия вето на помощь Украине от ЕС - Politico

13:49

Умер народный артист Украины Виталий Билоножко

13:47

Убегайте он него: психолог назвала 7 типов мужчин, которых стоит избегатьВидео

13:44

"Показала единение и толерантность": йога-бойфренд Лорак цинично похвалил певицу-предательницу

13:37

Хюррем из Великолепного века опозорилась пропагандистской вечеринкой для дочери

13:09

При содействии Favbet Foundation с февраля 2022 года ВСУ получили помощь на 210 млн грн

12:45

Дефицит ракет для Patriot: в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО

12:28

Гороскоп Таро на 2024-й: Близнецов ждет год прибыли, идей и их воплощенияВидео

12:22

Долина в микрошортах показала свои старческие коленки на пляже

11:49

ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

11:47

Месть за "Киевстар": хакеры оставили Москву без интернетаФото

11:37

Верховная Рада рассмотрит пять версий законопроекта о мобилизации: детали

Реклама
11:31

Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

11:25

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Драконы - слушайте сердце, Петухи не торопитесь

11:21

Восточные сказки: (не)разведенный Налчаджиоглу привез новую любовницу на родину

11:03

Церковный праздник 10 января: что нельзя выбрасывать в день памяти Григория Нисского

11:00

До выборов в РФ Путин хочет присоединить еще две области Украины - эксперт

10:58

Вылавливать ложкой не нужно: как убрать всю пенку c бульона за один раз

10:45

"Ситуация не патовая": в Раде прокомментировали ход боевых действий на фронте

10:43

Взрывчатку прикрепили на вагоны: на Урале прогремели взрывы на железной дороге

10:39

В Украине подорожал стратегически важный продукт: как изменилась цена

10:17

Что будет, если пользоваться телефоном во время зарядки: как не испортить батарею

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять