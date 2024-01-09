Лилия Ребрик откровенно поделилась с фанатами, как проходит новая беременность

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о беременности в 42 года, а также призналась, выбрала ли имя для третьей дочери.

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Лилия Ребрик рассказала фанатам о своей третьей беременности / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик откровенно рассказала фанатам о своей третьей беременности. В частности, у актрисы поинтересовались фолловеры в Instagram, сложно ли ей вынашивать ребенка в 42 года.

Актриса откровенно ответила, что первые две беременности для нее были гораздо тяжелее, ведь ее постоянно мучил токсикоз, а сейчас ‒ нет.

"Две предыдущие беременности у меня был токсикоз все девять месяцев. А в третий раз наконец-то на шестом месяце организм дал мне возможность насладиться беременностью без токсикоза. Я его приручила. Так что уже месяц я кайфую", — сказала Ребрик.

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Актриса также призналась, что для их семьи была сложная задача ‒ придумать имя для третьего ребенка. Во-первых, они выбирают имя, которое будет созвучно с фамилией Дикая. Во-вторых, надо назвать будущую дочь так, чтобы всем членам семьи понравилось. Сама Ребрик уже выбрала имя для ребенка, однако пока не спешит его озвучивать.

"Скажу так ‒ есть уже вариант, но пока не скажу. Привыкаем, говорим с ней. Когда встретимся – поймем, подходит ли имя. К тому же привязка к фамилии Дикая. Еще нужно, чтобы всем членам семьи нравилось. Задача со звездочкой", — подытожила Ребрик.

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