Лидер российской группы призвал певцов ехать на Донбасс, чтобы пройти "чистилище"

Вадим Самойлов, которому СБУ запретила въезд в Украину, призывает российских артистов ездить с концертами на Донбасс.

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Вадим Самойлов высказал свое ценное мнение / Коллаж Главред, фото Instagram/vrsamoylov

Солист российской рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, которому СБУ запретила въезд в Украину, призывает российских артистов ездить с концертами на Донбасс.

Как пишет УНИАН, путинист считает, что каждый российский артист-оккупант артистов должен пройти "чистилище" в Донецкой области. Именно так путинист называет выступления в оккупированных Россией городах, которые находятся в огне захватчиков.

"Я знаю множество примеров, когда журналисты, музыканты, даже не те, кто воюют, побывав там, взрослеют молниеносно. Происходит переоценка ценностей. Поэтому для меня это еще и чистилище такое", - заявил артист.

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Напомним, ранее частникам российской группы "Би-2", которая открыто не поддержала военное вторжение России в Украину, отказали в депортации в Израиль.

Напомним, ранее группа Би-2, которая осудила нападение России на Украину и убийства мирных граждан, спели свою легендарную песню "Мой рок-н-ролл", однако без сумасшедшей путинистки, российской террористки Чичериной. Вместо нее песню спела актриса Чулпан Хаматова.

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