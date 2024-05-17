Личные и интимные моменты: Букингемский дворец опубликовал ранее невиданные фото

Новая выставка предоставит возможность посмотреть по-новоу на королевскую семью.

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Королевская семья является самой популярной в мире/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ранее не публиковавшиеся фотографии королевской семьи были представлены в Королевской галерее Букингемского дворца.

Как пишет Би-Би-Си, на фотографиях запечатлены более личные и интимные моменты, в том числе снимок 1943 года, на котором король Георг VI сидит за столом в Королевской ложе Виндзорского замка в окружении своей семьи.

Во многом это ничем не примечательная фотография. И в этом вся суть. Несмотря на королевскую обстановку, сцена кажется очень знакомой и обычной. Она была построена, чтобы способствовать стабильности и единству королевской семьи во время войны.

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Выставка, которая открылась 17 мая, соберет одну из крупнейших коллекций королевских изображений и расскажет историю семьи за последние 100 лет.

Другие фотографии более необычны, в том числе фотография 1964 года, на которой изображены четыре королевские матери, родившие ребенка с разницей в два месяца.

Покойная королева, принцесса Маргарет, герцогиня Кентская и принцесса Александра были сфотографированы со своими новорожденными. Фотография была сделана в подарок врачу, который принимал роды, и до сих пор никогда не демонстрировалась публике.

Посмотреть редкие фото королевской семьи можно тут

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

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