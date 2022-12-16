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Леся Никитюк вызверилась на подписчиц

16 декабря 2022, 22:38
Телеведущая жестко очертила свои границы и удалила неугодных.
Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк обиделась на своих подписчиков и даже отчасти обругала их.

Причина - вмешательство в личную жизнь Никитюк и непрошенные советы.

Так, Лесю Никитюк разозлили советы образной "тети Наташи", которая комментирует губы телеведущей.

Леся Никитюк вызверилась на подписчиц

По словам Леси Никитюк, ее подписчицы "не будут рассказывать ей, что делать с губами". "У меня есть мама Кет, которая прекрасно с этим справляется". "И если мы захотим мы наколем себе все и вас спрашивать не будем. Смотрите за своими дочками, любите их и рассказывайте, что и куда она должна себе колоть", - говорит Никитюк.

Леся Никитюк вызверилась на подписчиц

Никитюк добавила, что только она одна сама решает, как ей прожить ее собственную жизнь. И если кому сильно хочется, то можно приложиться губами к экрану и может тогда "тоже отрастут такие губы".

Леся Никитюк вызверилась на подписчиц

Напомним, ранее стало известно о том, что Леся Никитюк ограничились редкими выездами на благотворительные вечера, так как большую часть времени Никитюк посвящает волонтерству.

Недавно ведущая побывала в Монако по приглашению Элины Свитолиной. Вместе именитые украинки на благотворительном аукционе собрали более 150 тыс. евро на покупку генераторов для украинских больниц.

Вместе с тем Никитюк не упустила возможность покрасоваться в шикарном наряде от украинских дизайнеров. Так на странице ведущей в Instagram появились фото, на которых она позирует на яхте в шикарном черном платье.

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Леся Никитюк
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