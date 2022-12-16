Леся Никитюк вызверилась на подписчиц

Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк обиделась на своих подписчиков и даже отчасти обругала их.
Причина - вмешательство в личную жизнь Никитюк и непрошенные советы.
Так, Лесю Никитюк разозлили советы образной "тети Наташи", которая комментирует губы телеведущей.
По словам Леси Никитюк, ее подписчицы "не будут рассказывать ей, что делать с губами". "У меня есть мама Кет, которая прекрасно с этим справляется". "И если мы захотим мы наколем себе все и вас спрашивать не будем. Смотрите за своими дочками, любите их и рассказывайте, что и куда она должна себе колоть", - говорит Никитюк.
Никитюк добавила, что только она одна сама решает, как ей прожить ее собственную жизнь. И если кому сильно хочется, то можно приложиться губами к экрану и может тогда "тоже отрастут такие губы".
Напомним, ранее стало известно о том, что Леся Никитюк ограничились редкими выездами на благотворительные вечера, так как большую часть времени Никитюк посвящает волонтерству.
Недавно ведущая побывала в Монако по приглашению Элины Свитолиной. Вместе именитые украинки на благотворительном аукционе собрали более 150 тыс. евро на покупку генераторов для украинских больниц.
Вместе с тем Никитюк не упустила возможность покрасоваться в шикарном наряде от украинских дизайнеров. Так на странице ведущей в Instagram появились фото, на которых она позирует на яхте в шикарном черном платье.
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