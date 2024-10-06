Леся Никитюк подтвердила новый роман и показала избранника

Леди Ле с удовольствием хвастается любовной идиллией.

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Леся Никитюк личная жизнь - Леся Никитюк нашла бойфренда и показала фото с ним / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк свою личную жизнь не афиширует - поклонникам известно лишь, что она ни разу не была замужем, хоть и была помолвлена какое-то время. Но этой закрытости Леди Ле, похоже, пришел конец.

В конце сентября в своем блоге в Instagram она опубликовала серию снимков, среди которых оказалось фото букета цветов и руки Никитюк, которая держит мужскую руку. Этот снимок она оставила без комментариев, однако с тех пор время от времени публикует кадры, на которых все чаще появляется ее загадочный избранник.

К примеру, недавно ведущая призналась, что "кто-то ворвался в ее жизнь и холодильник", при этом показала фрагмент снимка мужчины в татуировках и в нижнем белье. Позже доброго утра Никитюк пожелала подписчикам сэлфи в зеркале. В кадре она оказалась в крепких объятиях того же мужчины.

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Эти снимки - едва ли не первое яркое проявление романтических чувств, которое ведущая позволила себе за время своей карьеры. Впрочем, личность мужчины, который так вдохновляет ее, Леся Никитюк раскрывать не торопится.

Леся Никитюк личная жизнь - Леся Никитюк нашла бойфренда и показала фото с ним / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк личная жизнь - Леся Никитюк нашла бойфренда и показала фото с ним / instagram.com/lesia_nikituk/

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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