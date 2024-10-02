Леонтьев, Metallica и Седокова: в РФ создали новый стоп-список запрещенных звезд

В стране-оккупанте продолжается тренд на "отмену" артистов.

https://stars.glavred.info/leontev-metallica-i-sedokova-v-rf-sozdali-novyy-stop-spisok-zapreshchennyh-zvezd-10601858.html Ссылка скопирована

Запрещенные в РФ артисты - опубликован новый список / коллаж: Главред, фото: t.me/Valera_Leontiev_official, instagram.com/annasedokova, ua.depositphotos.com

Джиган, Иван Ургант и Лана Дель Рей - что их объединяет? Все они, вместе с еще 76 певцами, комиками и блогерами попали в так называемый "стоп-список", который на днях разлетелся по Сети. Как сообщают росСМИ, его разослали по различным рекламным и ивент-агентствам.

В список входят 79 артистов, которых запрещено использовать для продвижения брендов страны-агрессора. Использование их творчества в рекламных кампаниях и на публичных мероприятиях также под запретом.

Источники, которые росСМИ предпочитает оставит неназванными, отмечают, что новый стоп-список не является официальным и имеет рекомендательный характер, однако все, кто его получил, понимают, что для собственного выживания его нужно придерживаться.

видео дня

Список запрещенных артистов на этот раз оказался достаточно пестрым: досталось комикам-эмигрантам (Ваня Усович, Александр Незлобин), и молчунам (Тима Белорусских, Instasamka, Анна Седокова), и тем, кто поддерживает страну-оккупанта (Джиган, Dino MC47), и даже звездам с мировым именем, которые едва ли планируют концерты в рф в ближайшее время ( Beyonce, Lana Del Rey, Metallica, Florence and the Machine, Hozier и пр.). Стоит отметить, что под запрет попали и те, кто открыто своей позиции относительно войны в Украине и террористической российской власти не выражали, но поддерживают связь с коллегами с более активной позицией.

Полный список "запрещенных" артистов:

Запрещенные в РФ артисты - опубликован новый список / коллаж: Главред, фото: verstka.media

Запрещенные в РФ артисты - опубликован новый список / коллаж: Главред, фото: verstka.media

Последние звездные новости:

Ранее предательница Лолита показалась в гробу. На такой перфоманс она согласилась добровольно - идея разыграть собственные похороны показалась ей остроумной.

Также актриса-путинистка Людмила Артемьева, известная по роли в сериале "Сваты", напугала поклонников своим внешним видом - она изменила имидж, из-за чего ее перестали узнавать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред