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Легендарный телеведущий рассказал, как оригинально завязал дружбу с Сердючкой

Дмитрий Видоменко
6 марта 2024, 02:05
Известный украинский ведущий Константин Грубич рассказал о необычном знакомстве с автором Верки Сердючки Андреем Данилко и как он должен был стать его кумом.
Грубич, Данилко
Константин Грубич рассказал, как когда-то познакомился с Андреей Данилко (Веркой Сердючкой) / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский телеведущий Константин Грубич рассказал о том, как когда-то очень давно познакомился с популярным комиком и музыкантом Андреем Данилко ‒ он же Верка Сердючка. Об этом телевизионщик рассказал в интервью порталу "Обозреватель".

Грубич признался, что увидел выступления Данилко в образе Верки Сердючки еще летом 1995 года. Тогда он работал на молодежной телепередаче, для которой постоянно искал неординарных героев. Так, ему очень понравился оригинальный образ Данилко и он захотел пригласить ее в собственный проект.

"Судьба так распорядилась, что я стал человеком, убедившим Андрея раскрыться. Уговорить его предстать перед публикой как артист Андрей Данилко. На тот момент никто не знал, кто скрывается за образом Верки Сердючки. Лето 1995-го года, по телевизору крутится многосерийная реклама банка, где странноватая на вид проводница рекламирует ваучеры. А у меня с февраля началось юношеское ток-шоу на "УТ-1". Поскольку программа называлась "Выпады", то предполагала участие оправдывающих название героев, и здесь я вижу эту проводницу. То, что нужно", – подытожил он.

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Кто такой Андрей Данилко?

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

Напомним, ранее украинская актриса и народная артистка Украины Ольга Сумская растрогала Сеть обращением к покойной матери в годовщину ее смерти. Анны Ивановны не стало в первые дни полномасштабного вторжения.

Также певец-воин Виталий Козловский рассказал, как его покойный отец оценил конфликт артиста с его бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Вражда на фоне финансов длится между ними уже более 10 лет.

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Верка Сердючка Андрей Данилко Константин Грубич новости шоу бизнеса
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