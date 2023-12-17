Легендарный певец удивил фанатов разговором с Андреем Данилко о работе и деньгах

Звезда из 90-х EL Кравчук вспомнил разговор с артистом Андреем Данилко, в котором они обсуждали современные заработки украинских артистов.

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Андрей Данилко и Эль Кравчук давно находятся в дружеских отношениях / коллаж Главред, фото УНИАН

Певец и легенда украинской эстрады из 1990-х Андрей "EL" Кравчук признался, что недавно разговаривал по телефону со своим старым приятелем Андреем Данилко (он же Верка Сердючка) и рассказал, что они говорили о заработках артистов.

По словам EL Кравчука, сейчас резко снизились возможности артистов достойно зарабатывать.

"Сейчас очень сложная ситуация у артистов. Утром был звонок от Данилко. Мы разговаривали просто о работе. И он говорит: "Сложно сейчас, как жить, где брать деньги?". Он дает туры в Америке, чтобы зарабатывать на армию. И не очень много этих концертов, если честно. Но мы говорим обо всех артистах. Хочется больше работать, но в стране война, экономика", – рассказал певец.

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По его словам, в частности, артисты отказываются от больших заработков в пользу армии. Потому что сегодня это очень важно. К тому же EL Кравчук убежден, что сейчас крайне актуально развивать культуру.

"Сложно делать просто коммерческий концерт, обязательно нужна цель. Что-то мы делаем, на что-то собираем, возрождаем. Сейчас с каждым днем становится все сложнее. Я это вижу. Не знаю, что с этим делать. Культура – это не просто надежный тыл, это душа. Без нее не будет мотивации. Концерты актуальны не только на передовой, но и в тылу. Это объединяет людей", – объяснил артист.

Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

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