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Легендарного писателя Нила Геймана обвинили в насилии и домогательствах

Дмитрий Видоменко
4 июля 2024, 18:09
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Писателя Нила Геймана, известного по романам "Американские боги" и комиксу "Песочный человек" обвинили в совершении сексуализированного насилия.
Нил Гейман, наручники
Нилу Гейману выдвинули обвинения две женщины / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

63-летнего легендарного британского писателя Нила Геймана, известного по романа "Американские боги", "Коралина" и комиксу "Песочный человек" (по которому снял сериал популярный стриминговый сервис Netflix), обвинили в сексуализированном насилии над двумя женщинами. Об этом сообщает подкаст Tortoise.

По предварительной версии событий, над первой из них Гейман совершил насилие спустя несколько часов после знакомства: тогда ей было около 20 лет, а ему — около 40. Девушка написала заявление в полицию, но тогда никаких обвинений Гейману не предъявили. Вторая девушка устроилась к Гейману на работу няней – и секс у них случился в тот же день. Девушке тогда было 22 года, Гейману — 61 год. Сам Гейман отрицает, что совершал насилие над ней, но признает, что целовался с ней в ванной комнате.

Обе женщины утверждают, что подвергались болезненным и "унизительным" контактам с Гейманом. Первая, поклонница Геймана, с которой он встречался на протяжении трех недель, утверждает, что "никогда не хотела интима, но чувствовала себя обязанной им заниматься". Кроме того, писатель якобы подверг ее разврату, когда она страдала от инфекции мочеполовой системы и для нее интим был болезненным, а однажды якобы даже придушил так, что она потеряла сознание.

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"В конце он заставил меня почувствовать, что это было по обоюдному согласию. Но на самом деле это было не по обоюдному согласию. Он как бы заманил меня, если можно так выразиться, в свой психологический лабиринт. Так что все было совсем не просто", – говорит она.

Обе женщины утверждают, что Гейман просил называть его "хозяином". Сам писатель не признает обвинения и утверждает, что у них был "БДСМ-интим по обоюдному согласию". Сейчас расследованием занимается полиция Новой Зеландии.

Сейчас Гейман официально женат на певице Аманде Палмер, но у пары открытый брак, и они живут отдельно и только общего сына Энтони воспитывают вместе. Также у писателя есть трое детей от первой брака – с актрисой Мэри Макграт.

Что за сериал "Песочный человек"?

"Песочный человек" (англ. The Sandman) — американский фэнтезийный телесериал от Netflix, основанный на одноимённом комиксе издательства DC Comics за авторством Нила Геймана. Его премьера состоялась 5 августа 2022 года. В ноябре 2022 года шоу было продлено на второй сезон, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее стало известно, что в семье у Рианны случилась трагедия - барбадосская певица потеряла близкую родственницу. Во врем похоронной церемонии прозвучала известная песня артистки.

Также американский рэппер 50 Cent разбил голову женщине на своем концерте - в гневе он запустил микрофон в толпу, и попал в местную радиоведущую. Она написала на звезду заявление в полицию.

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