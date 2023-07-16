Легендарная певица назвала "кровный грех" Таисии Повалий перед украинцами

Мария Бурмака считает, что певица Таисия Повалий взяла на себя большой "кровный грех" перед украинцами - раз поет и пляшет в стране-агрессоре РФ.

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Мария Бурмака жестко раскритииковала Таисию Повалий / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная украинская автор-исполнитель песен Мария Бурмака крайне нелицеприятно высказалась о скандальной поп-исполнительнице Таисии Повалий, которая давно уехала из Украину и всячески выслуживается перед кровавым путинским режимом. Свое мнение Бурмака выразила в интервью Алине Доротюк.

Бурмака считает, что Повалий взяла на себя большой "кровный грех".

"Что в голове у Таисии Повалий - я просто не знаю. Ну и еще такой момент. Знаете, есть ошибка, а есть кровный грех. Так вот, петь "Червону руту" сейчас в Москве - это кровный грех, это поддержка убийства своего народа. Я не знаю, в какие грехи это внести. Но мне кажется, что это один из смертных грехов", - рассказала певица.

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Напомним, ранее новый бойфренд другой фанатки путинского режима родом из Украины - Ани Лорак - решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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