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Легендарная группа Aerosmith приняла "душераздирающее решение" из-за болезни Стива Тайлера

Алена Кюпели
3 августа 2024, 16:25
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Культовая рок-группа объявила в пятницу, что больше не будет гастролировать.
Группа Aerosmith прекращает гастроли
Группа Aerosmith прекращает гастроли / Коллаж Главред, фото Instagram/ aerosmith

Легендарная рок-группа Aerosmith приняла "душераздирающее" и "трудное" решение прервать гастроли.

По данным Page Six, культовая рок-группа объявила в пятницу, что больше не будет гастролировать из-за вокальной травмы вокалиста Стивена Тайлера.

"Это был 1970 год, когда искрой вдохновения стала Aerosmith. Благодаря вам, наша армия, эта искра загорелась и горит уже более пяти десятилетий. Некоторые из вас были с нами с самого начала, и все вы — причина, по которой мы вошли в историю рок-н-ролла", — говорилось в заявлении.

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В прошлом году 76-летний Тайлер "повредил гортань", что вынудило группу отложить оставшуюся часть прощального тура "Peace Out", и похоже, что легендарный фронтмен так и не восстановился полностью.

"Мы всегда хотели поразить вас во время выступления", — говорится в заявлении. "Как вы знаете, голос Стивена – это инструмент, не похожий ни на один другой. Он провел месяцы, неустанно работая над тем, чтобы вернуть свой голос туда, где он был до травмы. Мы видели, как он боролся, несмотря на то, что рядом с ним была лучшая медицинская команда".

"К сожалению, очевидно, что полное восстановление после травмы голоса невозможно. Мы приняли душераздирающее и трудное, но необходимое решение – как группа братьев – уйти с гастрольной сцены".

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Напомним, ранее Вакарчук выступал на Торецком направлении для наших воинов, и пел он, сидя на ящиках из-под боекомплектов. Также он показал видео, на котором исполняет украинскую песню "Черемшина", а на фоне слышится взрыв - это работает артиллерия.

Также стало известно о том, что французский певец Паскаль Данель, успешный исполнителей группы Les Neiges du Kilimanjaro 1960-х годов, умер в возрасте 80 лет.

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