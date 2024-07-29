Леди Гага выходит замуж: стало известно, кто избранник звезды

Американская артистка и певица Леди Гага на полях летних Олимпийских игр в Париже встретилась с французским премьер-министром Габриэлем Атталем.

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Леди Гага выходит замуж за своего бойфренда, с которым вместе уже четыре года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Известная американская певица Леди Гага оказалась на летних Олимпийских играх, которые в эти дни проходят в Париже. Там она сделала неожиданное заявление.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь опубликовал видео встречи с Леди Гагой, на которой она случайно проговорилась о том, что бизнесмен Майкл Полански – "ее жених".

Причем до этого Гага ничего не говорила о предложении от Полански, однако известно, что они уже 4 года вместе. По поводу планов на свадьбу артистка комментариев не давала.

видео дня

Как известно, Майкл Полански – исполнительный директор благотворительного фонда Parker Foundation и инвестор в развитие медицинских технологий, особенно в направлении борьбы с раком.

Смотрите фрагмент видео встречи Леди Гага с Атталем:

Леди Гага встретилась с премьером Франции Атталем / Скриншот ТикТок Г. Атталь

@gabriel_attal Thank you Lady Gaga for your stunning performance at the opening ceremony. It was breathtaking. ?? ♬ son original - Gabriel Attal

Примечательно, в 2018 года Гага была обручена со своим концентрным директором Кристианом Карина. Впрочем, до свадьбы дело так и не дошло.

Семейный союз с Полански будет первым браком звезды.

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В начале июня пошли слухи о том, что Леди Гага беременна первенцем. Папарацци сфотографировали певицу и предположили, что девушка в интересном положении.

Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности – в частности, она опровергла слухи. Впрочем, внимательные фанаты заметили, что певица не показала в кадре свою фигуру.

Кто такая Леди Гага? Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - американскя певица, автор песен, продюсер, актриса. Обладательница премий "Оскар" (2019) и "Золотой Глобус" (2016, 2019), а также одинадцати статуэток "Грэмми". Дискография Леди Гаги насчитывает 7 студийных альбома, 32 сингла и 19 видеоклипов.

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