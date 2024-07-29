Леди Гага выходит замуж: стало известно, кто избранник звезды

Известная американская певица Леди Гага оказалась на летних Олимпийских играх, которые в эти дни проходят в Париже. Там она сделала неожиданное заявление.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь опубликовал видео встречи с Леди Гагой, на которой она случайно проговорилась о том, что бизнесмен Майкл Полански – "ее жених".
Причем до этого Гага ничего не говорила о предложении от Полански, однако известно, что они уже 4 года вместе. По поводу планов на свадьбу артистка комментариев не давала.
Как известно, Майкл Полански – исполнительный директор благотворительного фонда Parker Foundation и инвестор в развитие медицинских технологий, особенно в направлении борьбы с раком.
Смотрите фрагмент видео встречи Леди Гага с Атталем:
@gabriel_attal
Thank you Lady Gaga for your stunning performance at the opening ceremony. It was breathtaking. ??♬ son original - Gabriel Attal
Примечательно, в 2018 года Гага была обручена со своим концентрным директором Кристианом Карина. Впрочем, до свадьбы дело так и не дошло.
Семейный союз с Полански будет первым браком звезды.
Леди Гага – интересные новости из жизни звезды:
Ранее Главред показал, как Леди Гага выглядит без макияжа.
Девушка в обычной жизни не носит экстравагантных нарядов и выглядит мило.
В начале июня пошли слухи о том, что Леди Гага беременна первенцем. Папарацци сфотографировали певицу и предположили, что девушка в интересном положении.
Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности – в частности, она опровергла слухи. Впрочем, внимательные фанаты заметили, что певица не показала в кадре свою фигуру.
Кто такая Леди Гага?
Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - американскя певица, автор песен, продюсер, актриса. Обладательница премий "Оскар" (2019) и "Золотой Глобус" (2016, 2019), а также одинадцати статуэток "Грэмми". Дискография Леди Гаги насчитывает 7 студийных альбома, 32 сингла и 19 видеоклипов.
Другие новости:
- "Не захотела приносить эту жертву": всплыла правда о поступках Светланы Лободы
- Необычное совпадение: Данилко проговорился, как зовут внучку Инны Белоконь
- "Может, не приходите на концерты": Данилко - о замечаниях насчет русскоязычных песен
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред