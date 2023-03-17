УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Латвия запретила въезд двум певцам-путинистам и телеведущей Кудрявцевой

17 марта 2023, 16:54
Надежда Бабкина и Лера Кудрявцева могут теперь планировать гастроли по Садовому Кольцу.
Надежда Бабкина
Надежда Бабкина / скриншот росТВ

Российская певица Надежда Бабкина и певец-патриот террористической России Shaman, скоро будут ездить с гастролями только по России. Посещать Латвию также больше не сможет путинистка-телеведущая Лера Кудрявцева.

Об этом сообщило МИД Латвии, опубликовав соответствующее решение на своем сайте.

видео дня

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных для Латвийской Республики 35 человек, которые поддержали российскую агрессию в Украине.

"Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок", - сказано на сайте.

Латвийский МИД также сообщает, что Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже более года и в которой ежедневно гибнут украинские граждане и солдаты вооруженных сил из-за жестоких действий российских вооруженных сил.

"Поддержка злодеяний, совершенных кремлевским режимом, означает со-ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим", - написали в ведомстве.

Напомним, ранее певица Надежда Бабкина ушла от мужа и нашла себе "дорогого" любовника. Об этом заявил российский телеведущий Александр Васильев.

Бабкина отказалась вести программу "Модный приговор" и будет ведущей российской программы "Модный vs Народный". Васильев сказал, что певице предложили хороший гонорар. По его данным, Бабкиной нужны деньги на содержание любовника.

Ранее Бабкина, нагло и задорно улыбаясь морщинистым лицом, стояла на фоне развалин драмтеатра ‒ на который русские оккупанты сбросили бомбу 16 марта нынешнего года. "Вчера мы с ансамблем "Русская песня" добрались до поселка Володарское "Донецкой Народной республики". До этого заехали в Мариуполь, где побывали в здании разрушенного драмтеатра, но об этом я расскажу отдельно", – цинично писала в Сети Бабкина.

Вас также может заинтересовать:

Надежда Бабкина
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:28

Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина

17:25

Данилов рассказал, как будут выдворять представителей Московского патриархата из ЛаврыВидео

17:06

Украину накроет жара: синоптики назвали самые теплые дни в мартеВидео

17:05

Война в Украине и ее последствия для России: чат с журналистом Александром Сотником

17:00

Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:54

Латвия запретила въезд двум певцам-путинистам и телеведущей КудрявцевойВидео

16:33

"С Путиным нужно заканчивать скорее": Данилов обвинил диктатора в планах устроить глобальный голодВидео

16:13

"Полноценной победы не будет": депутат Госдумы заявил на росТБ о неспособности РФ победить УкраинуВидео

16:10

Прямо перед свадьбой: зачем невестам в Индонезии спиливают зубыВидео

Реклама
16:01

За 2 недели исцелился от раны в груди: в РФ выдали фейк о якобы подстреленном на Брянщине мальчикеВидео

15:58

Обсуждали контрнаступление ВСУ: Зеленский срочно собрал Ставку из-за сложностей на фронтеВидео

15:56

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

15:50

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестомВидео

15:39

"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит ПутинВидео

15:30

Китайский гороскоп на апрель 2023: Тиграм – долгожданное примерение, Дракону – абсолютное счастьеВидео

15:15

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

15:00

"Считают Украину второстепенным вопросом": есть риск потери поддержки украинцев со стороны США – КусаВидео

14:37

Один неверный шаг – и вещь станет тряпкой: как правильно стирать термобелье в машинке

14:31

Киев продлевает работу транспорта и магазинов: что известно о сокращении комендантского часа

14:31

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

Реклама
14:13

"Четыре города окажутся под ударом": астролог назвал сроки новой ракетной атаки РФВидео

14:00

Тест по картинке: быстрый способ узнать о своих настоящих предпочтениях

13:52

"До" и "после": Мишина гордо продемонстрировала свою подтянутую фигуруВидео

13:47

Контрнаступление ВСУ начнется между Пасхой и 9-м мая - СвитанВидео

13:46

"Доставит Украине беды": в Кремле приступ бешенства из-за передачи ВСУ МиГ-29

13:30

"Сделаем тебя королевой": Лобода рассказала, как ее уговаривали вернуться в РоссиюВидео

13:19

Из-за инцидента с MQ-9 Reaper США могут дать Украине дальнебойные ракеты - КусаВидео

13:07

Визит Си Цзиньпина в РФ: в Китае заговорили о "мире" и "переговорах"

13:06

Правда или миф: нужно ли есть суп каждый деньВидео

13:00

Защищал Украину с 2014 года: на Донбассе оборвалась жизнь киборга Сергея КройтораВидео

12:58

В среднем больше 15 тысяч грн: стало известно, кто в Украине получает гигантскую пенсиюВидео

12:35

"Будут подлодки Украины, самолеты": Симоньян запаниковала в прямом эфире, что РФ уничтожатВидео

12:28

Девушка Остапчука в белье похвасталась своими параметрамиВидео

12:17

Как очистить даже самую безнадежно грязную духовку: нужно всего 3 ингредиента

12:16

Благодаря Польше и Словакии мы получаем 2 полноценные эскадрильи МиГ-29мнение

12:15

Офицеру ВСУ светит 12 лет тюрьмы: суд принял решение по делу избиения солдата-срочника

12:12

Дорофеева отменила концерт из-за внезапной болезниВидео

11:53

Мужского внимания хватает всегда: 3 самых привлекательных женских имени

11:51

Гороскоп Таро на апрель 2023: Весам - ценный подарок, Стрельцам - удовольствия, Скорпионам - шансВидео

11:33

Армия русских оккупантов временно утратила потенциал к атакам - британская разведкаВидео

Реклама
11:32

Что категорически нельзя дарить: подарки, которых стоит избежать

11:30

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 УкраинеВидео

11:30

"Это наша земля": Данилов жестко ответил на вопрос о возможности отхода из Бахмута

11:18

Может, но не хочет: Китай способен ослабить и склонить Россию к переговорам - экспертВидео

11:17

В коже и украшениях: Пугачеву заметили на концерте в ИзраилеВидео

11:05

Гороскоп на апрель 2023: Близнецам – внезапные перемены, Весам – ссоры и разногласияВидео

10:51

"Не присоединится к идиотам": Си Цзиньпин оценит ошибки Путина – советник Залужного

10:41

Эксперт спрогнозировал, когда США отправят Украине мощные истребители

10:12

"Какая гойда, Ваня? Одумайся!": Назаров осадил неадекватного ОхлобыстинаВидео

10:06

Перепил обезболивающих: СМИ выяснили, почему Путин вспомнил о "девочке-припевочке" перед олигархамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять