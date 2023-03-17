Латвия запретила въезд двум певцам-путинистам и телеведущей Кудрявцевой

Надежда Бабкина и Лера Кудрявцева могут теперь планировать гастроли по Садовому Кольцу.

Надежда Бабкина / скриншот росТВ

Российская певица Надежда Бабкина и певец-патриот террористической России Shaman, скоро будут ездить с гастролями только по России. Посещать Латвию также больше не сможет путинистка-телеведущая Лера Кудрявцева.

Об этом сообщило МИД Латвии, опубликовав соответствующее решение на своем сайте.

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Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных для Латвийской Республики 35 человек, которые поддержали российскую агрессию в Украине.

"Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок", - сказано на сайте.

Латвийский МИД также сообщает, что Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже более года и в которой ежедневно гибнут украинские граждане и солдаты вооруженных сил из-за жестоких действий российских вооруженных сил.

"Поддержка злодеяний, совершенных кремлевским режимом, означает со-ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим", - написали в ведомстве.

Напомним, ранее певица Надежда Бабкина ушла от мужа и нашла себе "дорогого" любовника. Об этом заявил российский телеведущий Александр Васильев.

Бабкина отказалась вести программу "Модный приговор" и будет ведущей российской программы "Модный vs Народный". Васильев сказал, что певице предложили хороший гонорар. По его данным, Бабкиной нужны деньги на содержание любовника.

Ранее Бабкина, нагло и задорно улыбаясь морщинистым лицом, стояла на фоне развалин драмтеатра ‒ на который русские оккупанты сбросили бомбу 16 марта нынешнего года. "Вчера мы с ансамблем "Русская песня" добрались до поселка Володарское "Донецкой Народной республики". До этого заехали в Мариуполь, где побывали в здании разрушенного драмтеатра, но об этом я расскажу отдельно", – цинично писала в Сети Бабкина.

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