Куда делся Иван Дорн: что делает артист, часто выступавший в РФ

Певец Иван Дорн ведет себя странно. Он не появляется в медиа-пространстве даже для анонсов собственных релизов.

https://stars.glavred.info/kuda-delsya-ivan-dorn-chto-delaet-artist-chasto-vystupavshiy-v-rf-10490599.html Ссылка скопирована

Иван Дорн исчез с радаров украинских СМИ / Коллаж Главред, Фото Instagram/ivandorn

Украинский певец Иван Дорн, который был необычайно популярен в Украине несколько лет назад и с легкостью собирал киевский Дворец Спорта, с началом полномасштабного вторжения России в Украину отчасти пропал с радаров.

Певец также активно выступал в России, получал награды в разных российских музыкальных номинациях. В 2017 году Дорн дал скандальное интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором опрометчиво заявил, что считает украинцев и россиян "братьями". Кроме этого, Дорн не смог назвать войну именно войной, события на востоке Украины он назвал "ссорой".

На фото - Иван Дорн в расфокусе 14 дней назад:

видео дня

Но стоит отметить, что, когда террористическая Россия вторглась Украину, Дорн встал на сторону своего государства и был замечен в волонтерстве. В 2022 году, когда Россия напала на Украину, Иван Дорн активно гастролировал по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины. Он объездил 9 стран и собрал 3 миллиона гривен. 500 тысяч певец задонатил в фонд Маши Ефросининой.

Позже артист даже извинился за свои предидущие высказывания. "Знайте, что я с Украиной, я украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился этим, где бы я ни выступал. Я люблю свою страну, своих людей, даже тех, кто меня хейтит", - подытожил тогда Дорн.

Между тем, в 2023 году было мало что слышно про певца. Он не частый гость украинских эфиров. Кроме того, он практически перестал вести собственные соцсети. Так, последний пост на странице артиста в Instagram, был написан две недели назад. На нем - Дорн, который снял себя сам в постели, в размытом фокусе. "Не смотри на меня так", - подписал фото он.

Впрочем, Дорн также выпустил несколько хитов на украинском языке. К примеру, трек "te la passe" - на украинском, с матами, сарказмом и стебом над собой. На странице артиста - отзывы разные. Кого-то возмутило новое творение певца, остальные же сошлись во мнении, что трек "качает".

Что ж, остается надеяться, что артист готовит новые релизы и концерты, которые соберут донаты для защитников Украины или хотя бы будут поднимать их боевой дух.

Напомним, ранее Иван Дорн рассказал, как будет праздновать победу Украины и похороны Путина, а также когда посетит Москву.

Ранее Иван Дорн признался, что хоть и разговаривает на русском, но ощущает себя полностью украинцем и обожает украинский язык.

Вас также может заинтересовать: