Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

Ксения Собчак стала объектом высмеиваний в сети из-за своего нового образа.

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Ксения Собчак нарвалась на критику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Российская ведущая Ксения Собчак, которая называет себя журналисткой и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, показалась в новом имидже, но поклонники его совсем не оценили.

На своей странице в соцсетях пропагандистка опубликовала фото, на котором она предстала в готическом образе. Собчак надела длинное кожаное платье с акцентом на плечах, покрасила ногти в черный и сделала насыщенный мейкап.

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Подписчики путинистки время не теряли и написали массу обидных комментариев с насмешками под фото:

"Гага Анатольевна";

"На Мерлина Мэнсона стала похожа";

"Стилист явно за что-то мстил";

"Ну ведь сразу же видно, что образ-то украденный!!! Вы что, Ксения Анатольевна, думаете, что люди не поняли, что вы под Татьяну Буланову косите?"

Кто такая Ксения Собчак Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

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Отметим, Ксения Собчак недавно написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".

А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

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