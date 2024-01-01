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Ксения Мишина показала сногсшибательный образ в красно-черных тонах

Дмитрий Видоменко
1 января 2024, 20:17
Ксения Мишина надела красное пальто с красными колготками. Визажисты сделали эфектный макияж, а стилисты прическу в стиле "мокрого эффекта".
Мишина, новый костюм
Ксения Мишина приняла участие в новой фотосессии / коллаж Главред, фото Instagram

Известная актриса и бывшая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина приняла участие в новой стильной фотосессии. Свежие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка выбрала наряд в красно-черных тонах. Сперва она надела красную блузку, которую дополнила черным жакетом. Сверху знаменитость облачилась в красное длинное пальто и завершила образ красными же колготками.

Кроме того, актриса надела золотистые массивные серьги, а стилисты сделали прическу в стиле мокрого эффекта. А визажисты создали для такого образа плотный макияж с акцентом на золотистые веки и насыщенно-бордовую помаду на губы.

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Мишина, новый костюм

Напомним, ранее стало известно, что телеведущая 1+1 Наталья Островская стала мамой. Вне себя от счастья, она уже раскрыла пол ребенка и показала его первые фото из роддома.

Также украинский певец Павел Зибров раскрыл секрет идеальных отношений с женой. Скоро артист будет отмечать со своей избранницей жемчужную свадьбу - 30 лет в браке.

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