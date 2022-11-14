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Кристина Остапчук рассказала, кто ее содержит: "Ему 85, у него большое наследство"

14 ноября 2022, 20:06

Горняк показала своего сказочного принца в летах.

Кристина Горняк, Кристина Остапчук
Кристина Горняк рассказала о своих доходах / instagram.com/kristygor

Блогерка и нотариус Кристина Горняк и теле- и радиоведущий Владимир Остапчук развелись. Так утверждают СМИ, однако сама звездная пара эту информацию комментировать отказывается.

Тем временем личная жизнь Кристины начала вызывать у поклонников повышенный интерес. Сейчас блогерка путешествует, и на ее странице в Instagram фанаты поинтересовались, на какие средства она живет.

В ответ на этот нетактичный вопрос Горняк опубликовала фото стильного мужчины преклонных лет, с любопытной припиской: "Не готова была рассказывать, но ладно, вы меня заставили: ему 85, у него большое наследство, и содержит меня хорошо, вот жду, когда завещание на меня перепишет! Красавчик, правда?"

Позже Кристина все же уточнила, что это - шутка. Дескать она сама может себя обеспечить без посторонней помощи, а также напомнила о том, что нужно соблюдать личные границы, прежде чем задавать настолько интимные вопросы незнакомым людям.

"Надеюсь, что хоть с юмором у вас все ок, потому что с границами не очень. Ну а если что, то я всю свою жизнь зрелую работала, работаю и буду работать (пока, конечно, не найду такого дедулю с завещанием)", - говорит Горняк.

Кристина Остапчук рассказала, кто ее содержит: 'Ему 85, у него большое наследство'
Кристина Горняк рассказала о своих доходах / instagram.com/kristygor

Ранее известный украинский модельер Андре Тан заинтриговал поклонников новым романом. Впервые после развода в 2021 году он заговорил о личной жизни и показал фото с возлюбленной.

Также звезда киносаги Сумерки Тейлор Лотнер разочаровал всех поклонниц очаровательного оборотня Джейкоба Блэка: актер женился на девушке, с которой встречался с 2018 года.

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