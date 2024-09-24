Кристина Орбакайте избавляется от своего имущества в РФ

Орбакайте планирует получить крупную сумму.

https://stars.glavred.info/kristina-orbakayte-izbavlyaetsya-ot-svoego-imushchestva-v-rf-10599695.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте продает недвижимость в Москве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала из страны-оккупанта РФ жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, хочет продать две квартиры в Москве за 400 млн рублей.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Орбакайте не нуждается в элитной недвижимости в РФ. Квартиры находятся в жилом комплексе "Четыре ветра" на Большой Грузинской улице в Москве. На территории ЖК находятся фитнес-центр, салон красоты, детейлинг, автомойка и шиномонтаж.

видео дня

Также пропагандисты отметили, что Кристина рассчитывает избавиться от дачи Пугачевой в Солнечногорском районе, ее цена сейчас - 162 миллиона рублей.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред