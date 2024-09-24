Кристина Орбакайте избавляется от своего имущества в РФ

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала из страны-оккупанта РФ жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, хочет продать две квартиры в Москве за 400 млн рублей.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Орбакайте не нуждается в элитной недвижимости в РФ. Квартиры находятся в жилом комплексе "Четыре ветра" на Большой Грузинской улице в Москве. На территории ЖК находятся фитнес-центр, салон красоты, детейлинг, автомойка и шиномонтаж.
Также пропагандисты отметили, что Кристина рассчитывает избавиться от дачи Пугачевой в Солнечногорском районе, ее цена сейчас - 162 миллиона рублей.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
Вас может заинтересовать:
- "Морально не могу себе позволить": известный украинский ведущий объяснил, что делает за границей
- "Снимал штаны на российских каналах": известный украинский певец высказался о Потапе
- "Там любят селиться россияне": в сети показали, где находится квартира Олега Винника
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред