Кристина Горняк разоткровенничалась про измены в отношениях

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк продолжает посвящать поклонников в глубины и закоулки своей интимной жизни посредством игры "вопрос-ответ".
На своей странице в Instagram она ответила, были ли в ее жизни разочарования в очень близких людях, был ли у нее секс на первом свидании, а также измены в отношениях. Последний вопрос, вероятно, касался отношений Горняк с шоуменом Владимиром Остапчуком, ведь о причине их развода поклонникам остается только гадать.
Блогерша честно призналась, что ни в одних из своих отношений она не изменяла своему партнеру. Что же касается ее избранников, то тут оказалось все не так однозначно.
Если про свою честность Горняк заявила с полной уверенностью, в своих бывших блогерша, похоже, все-таки сомневается. "Изменяли ли мне - не знаю, я не ловила на изменах никого из своих бывших. А как там на самом деле, хз", - пишет Кристина.
Вероятно сомнения все же закрадываются в душу второй экс-супруги Остапчука, однако кто эти сомнения сеет, блогерша оставила в строжайшем секрете.
Ранее в СМИ появилась новая версия причины, по которой расстались Ханде Эрчел и Керем Бюрсин - во всем винят разлучницу Демет Оздемир, новую партнершу "Серкана Болата".
Также испанский футболист Жерар Пике, которого недавно бросила Шакира из-за его постоянных измен, впервые прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг их разрыва.
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