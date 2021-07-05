Крисс Пратт признался, что вытворял под препаратами

Крисс Пратт / Getty Images

Крис Пратт рассказал, как однажды под снотворным предложил Дейву Батисте побороться, а на следующий день уже ничего не помнил.

Как пояснил Крис Пратт на шоу Джеймса Кордена, пишет Buzzfeed, из-за таких ситуаций, как с Дейвом Батистой, он больше не принимает снотворное.

"В моей жизни был момент, когда я принимал снотворное, и с тех пор я перестал - вот как раз из-за такого. Потому что я писал людям сообщения и вообще не понимал, что я делаю. В один день Дейв подходит ко мне и говорит: "Насчет того сообщения, которое ты отправил ночью...". И я думаю: "Какого сообщения?" Он спрашивает: "Ты не помнишь?". И начинает смеяться", - вспомнил актер.

Он пришел в ужас - и не только из-за того, что его могли покалечить, но и из-за самой ситуации.

"Когда он отошёл, я достал телефон и увидел огромное сообщение, в котором я говорю: "Дейв, я хочу побороться с тобой. Никто не должен знать. Я думаю, что справлюсь с тобой. Коллегиальные правила: без локтей и коленей. Я хочу почувствовать всю силу". Боже мой, он же меня убьёт. Он, безусловно, самый крутой чувак во всем Голливуде", - признался Пратт.

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Дэйв на самом деле бывший рестлер WWE, Крисс явно мечтал стать профессионалом в этом деле. Но он признает, было бы большой ошибкой, если бы Дэйв действительно поддержал его идею.

Ранее Крис Пратт рассекретил подробности фильма Тор 4, и похвалил режиссера Тайку Вайтити.

До этого Крисс Пратт назвал дату начала съемок фильма Стражи Галактики 3 - это май 2023 года.