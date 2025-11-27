Криштиану Роналду выбрал для свадьбы символическое место

Джорджина Родригес уже планирует роскошную церемонию под стать кольцу за несколько миллионов.

Свадьба Криштиану Роналду - где и когда футболист женится на Джорджине Родригес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Где поженятся Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

В августе португальский футболист Криштиану Роналду после девяти лет отношений сделал предложение руки и сердца Джорджине Родригес - модели и матери пяти его детей. Спортсмен преподнес возлюбленной обручальное кольцо с бриллиантом 37 карат за 5 млн долларов, которое и сегодня с благоговением обсуждают в западных СМИ.

Не удивительно, что и свадьба парочки, которая просто обожает роскошь, будет с размахом. Издание Jornal da Madeira сообщает, что церемония состоится летом 2026 года - после Чемпионата мира по футболу-2026 (финал запланирован на 19 июля - прим. редактора). Праздновать будут в городе Фуншал, Мадейра, где родился Криштиану, и где начались его первые шаги в спорте.

Сперва он и Джорджина обвенчаются в Фуншальском соборе, затем устроят вечеринку в одном из фешенебельных отелей острова. Список гостей на звездную свадьбу пока не разглашается.

Свадьба Криштиану Роналду - где и когда футболист женится на Джорджине Родригес / instagram.com/georginagio

О персоне: Криштиану Роналду Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

