Крейсер "Москва" тонет: Акунин предупреждает россиян

Борис Акунин обратился к россиянам / скриншот

Всякий писатель – в душе человеколюб, поэтому из соображений гуманности хочу дать вам добрый совет: заранее занимайте места в шлюпках, крейсер "Москва" тонет. Капитан еще какое-то время будет орать в рупор, его помощники - суетиться, боцманы - матюгаться и раздавать затрещины, но дело швах. Полундра! Это судно обречено. Дальнейшее – вопрос времени.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский писатель Борис Акунин, который опубликовал соответствующий пост в Facebook.

"Конечно, те, кто сильно замарался и крепко засветился, потонут вместе с капитаном. Но вам, обслуживающему персоналу второго и третьего эшелона, еще можно спастись, выйти если не сухими из воды, то по крайней мере мокрыми, но целехонькими. Просто не упустите момент. Перед самым концом на капитанском мостике будут сильно нервничать, будут вешать трусов на реях, будут стараться замазать и повязать круговой порукой как можно больше народу. Не дотягивайте до такой ситуации", - говорит Акунин и предлагает россиянам следующее.

Чиновники, не усердствуйте. Любой карьерный рост и любая награда накануне краха системы могут потом обернуться большой проблемой. Тише едешь – целее будешь.

не усердствуйте. Любой карьерный рост и любая награда накануне краха системы могут потом обернуться большой проблемой. Тише едешь – целее будешь. Депутаты Госдумы , во время нехороших голосований прячьтесь в буфете, вообще же попробуйте избавиться от мандата.

, во время нехороших голосований прячьтесь в буфете, вообще же попробуйте избавиться от мандата. Силовики, у вас самый высокий риск оказаться стрелочниками. Не свирепствуйте, уклоняйтесь от палаческих поручений, а лучше всего тихо увольняйтесь. Болезнь, запой, небольшое психическое расстройство – всё сгодится.

у вас самый высокий риск оказаться стрелочниками. Не свирепствуйте, уклоняйтесь от палаческих поручений, а лучше всего тихо увольняйтесь. Болезнь, запой, небольшое психическое расстройство – всё сгодится. Судьи, за вас прямо страшно. Вы там полегче, берегите себя, думайте о семье. Чуть какое политическое дело – заявление на стол. Лучше остаться без работы, чем потом переместиться в другую часть зала судебных заседаний.

за вас прямо страшно. Вы там полегче, берегите себя, думайте о семье. Чуть какое политическое дело – заявление на стол. Лучше остаться без работы, чем потом переместиться в другую часть зала судебных заседаний. Журналисты-пропагандисты (если вы не Эрнст-Добродеев с Соловьевым, а мелкие сошки), спасайся кто может! Вы ведь догадываетесь, кого больше всего возненавидят люди, когда поймут, что им вешали лапшу на уши? Не обязательно выходить с антивоенным плакатом в прямой эфир, можно даже не вывешивать что-то смелое в соцсетях. Просто без шума и скандала уходим, уступаем дорогу глупым и жадным, пусть потом примут огонь на себя.

(если вы не Эрнст-Добродеев с Соловьевым, а мелкие сошки), спасайся кто может! Вы ведь догадываетесь, кого больше всего возненавидят люди, когда поймут, что им вешали лапшу на уши? Не обязательно выходить с антивоенным плакатом в прямой эфир, можно даже не вывешивать что-то смелое в соцсетях. Просто без шума и скандала уходим, уступаем дорогу глупым и жадным, пусть потом примут огонь на себя. Системные либералы , распорядители финансов и ресурсов, помните, что Чубайс – это голова, а Дворкович - шахматист. Они умные, они уже угребли. Будьте, как Чубайс с Дворковичем, не будьте, как Набиуллина. Послушайте мудрого совета, потом спасибо скажете.

Напомним, ранее в поддержку Украины выступил Максим Галкин, который решил отдавать часть своих заработков на помощь беженцам из Украины.