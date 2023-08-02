Козловский выложил любопытное фото и намекнул на свою отправку на фронт

Известный украинский певец Виталий Козловский намекнул фанатам, что вместе с побратимами отправился на передовую.

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Виталий Козловский озадачив фанатов / коллаж Главред, фото Instagram

Популярный украинский музыкант и певец Виталий Козловский намекнул, что отправился вместе с побратимами на передовую. На своей странице в соцсети Instagram артист опубликовал кадр из авто посреди поля.

Причем на заднем плане фото видны сложенные вещи и оружие (два автомата, сумки, рюкзаки, каремат).

Козловский, однако, по понятным причинам, не стал говорить, куда именно едет и на каком направлении будет служить.

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"Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам", – написал артист.

Напомним, в июне 2023 года украинский певец Виталий Козловский получил повестку. В пресс-службе артиста сообщили, что он посетил военкомат и успешно прошел военно-врачебную комиссию, и ждет отправки в часть.

Через неделю Козловский попрощался с гражданской жизнью, и сменил микрофон на оружие, с которым он будет защищать страну от оккупантов. Сам певец такими метаморфозами не огорчен.

Потом Козловский показал фолловерам условия, в которых он живет в одной из казарм Национальной гвардии Украины.

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