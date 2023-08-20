Козловский временно вернулся в Киев с фронта: что произошло

Мобилизованный певец Виталий Козловский, недавно вступивший в ряды Нацгвардии, вернулся в Киев - временно, проездом на концерт в Ровно.

https://stars.glavred.info/kozlovskiy-vremenno-vernulsya-v-kiev-s-fronta-chto-proizoshlo-10494424.html Ссылка скопирована

Козловский временно вернулся в Киев – проездом на концерт в Ровно / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский поп-певец Виталий Козловский, который недавно несет стал нести службу в Нацгвардии, временно вернулся в Киев – проездом на концерт в Ровно. Соответствующий пост появился в Instagram-блоге артиста.

После выступления Козловский планирует вернуться на фронт. Он признался, что впервые ощутил поразительный контраст между передовой и жизнью в неприфронтовых городах. Козловский заинтриговал фанатов, что вернулся в столицу с "важной миссией", но стал раскрывать ее суть.

"Подъезжаю в Киев. Смотрю на город и только сейчас окончательно осознаю, что происходит там и насколько это другая жизнь. Я приехал на несколько дней с очень важной целью! Что именно? Поделюсь с вами в ближайшее время. Еще на день отправлюсь в Ровно. Там будет выступление, с которого смогу приобрести необходимое для передовой", – написал Козловский.

видео дня

После того, как задача будет выполнена, певец со всем купленным вернется дальше нести службу – к побратимам, которых называет просто "своими".

Напомним, в июне 2023 года украинский певец Виталий Козловский получил повестку. В пресс-службе артиста сообщили, что он посетил военкомат и успешно прошел военно-врачебную комиссию, и ждет отправки в часть.

Через неделю Козловский попрощался с гражданской жизнью, и сменил микрофон на оружие, с которым он будет защищать страну от оккупантов. Сам певец такими метаморфозами, мол, ничуть не огорчен.

Другие новости про Виталия Козловского: