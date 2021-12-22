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"Кожа стала толще": Елена Кравец рассказала, как изменился Зеленский за время президентства

22 декабря 2021, 09:55

Елена Кравец призналась, что не переименовывала друга и кума в телефоне и по-прежнему может называть его Вовой.

Зеленский, Кравец
Елена Кравец считает, что у Зеленского стала "толще кожа" / Фото Facebook Слуга народа

Актриса Квартала 95 Елена Кравец рассказала, как, по ее мнению, поменялся Владимир Зеленский за время своего президенства.

Артистка призналась в интервью Маше Ефросининой в программе Экзамен, что активно за политикой и новостями не следит.

"Но я слежу за тем, как Вова (Владимир Зеленский, - ред.) выглядит. Потому что я давно его знаю, мне важно. Как у него вот тут вот (указала на область между бровей, где появляется морщина, – ред.)... Как он напряжен, напряженное лицо", – сказала актриса.

Кравец считает, что ее экс-коллега Владимир Зеленский сильно поменялся из-за колоссального напряжения и нагрузки, но не утратил "природное, естественное, человеческое".

"Я думаю, что у него стала толще кожа, метафорически выражаясь", - сказала она.

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"Как мы шутим, Вова нашел себе "нормальную работу", – с юмором добавила Кравец и объяснила, что такая шутка родилась, потому что комики часто слышали упреки: мол, они занимаются "свистоплясками", а не "нормальным" занятием.

Елена Кравец призналась, что не переименовывала друга и кума в телефоне и по-прежнему может называть его Вовой.

"Ты понимаешь, что все уже не так, как прежде. Но в то же время ты видишь того же человека и понимаешь, что несмотря на колоссальное напряжение и нагрузку, с которыми он столкнулся, и какие-то наверняка новые знания, которые не были ему открыты до того, как он собирался возглавить страну – я думаю, там много потрясений разных – несмотря на это он остался для меня Вовой. Не Владимиром Александровичем. Я этому очень рада", - призналась она.

"Семья Зеленских для меня – друзья, с которыми я очень редко вижусь в последнее время", - добавила артистка.

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Как известно, 21 апреля 2019 Владимир Зеленский был избран Президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая принял присягу перед народом Украины как глава государства.

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