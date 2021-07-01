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Елена Кравец сломала ногу и рассказала, что с ней произошло

1 июля 2021, 13:02

Украинская телеведущая Елена Кравец вынуждена вести шоу Твій день из дома из-за неожданной травмы.

Елена Кравец
Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/

Украинская артистка и ведущая 1+1, лидер Женского Квартала Елена Кравец рассказала, как она получила серьезную травму ноги накануне ее эфира на 1+1.

"Видите, какая у вас колега? Я не знаю, как это вчера произошло. Я пришла домой, накупила себе черешни, собиралась заняться делами, и запуталась в собственных широких шелковых штанах. Я споткнулася, ударилась ногой об косяк - и все, я даже не упала, просто очень сильно ударилась об косяк. Через 15 минут - отек и сильная боль. Мы поехали к врачав в больницу", - рассказала она.

Кравец сама смеется из-за такой травмы, хотя призналась, что врачи в больнице наложили гипс.

"Врачи поржали, предложиди выбрать цвет и наложили гипс. У меня сломана плюсневая кость - это такая подушека, на которую мы становимся", - объяснила она.

"Я решила, что буду солидарна с теми, кто боролся на поле - нашими футболистами, которые получили травмы. Я думаю, что все будет хорошо сростаться, и после 8 июля мне выдадут костыли. Мне нужно полежать, и подержать ногу, чтобы они посмотрели, как оно там сростается", - призналась Кравец.

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Она отметила, что это ж надо так быстро бежать по жизни, чтобы так вот остановили.

Напомним, что Елена Кравец - ведушая "спецдня" - она выходит в эфир шоу Твій день только по четвергам.

Все новые выпуски шоу Твій день выходят на 1+1 в 11:15.

Все выпуски проекта Твій день на 1+1 можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Елена Кравец новости шоу бизнеса Твій день на 1+1
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