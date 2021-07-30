Костя Войтенко идет на Танці з зірками 2021 и передал #танціззіркамиchallenge

Костя Войтенко / instagram.com/kostiantynvoitenko/

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны Танцы со звездами. Продолжается #танціззіркамиchallenge - традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет. Недавно юморист, капитан команды Стояновка в Лиге смеха Иван Люленов принял #танціззіркамиchallenge и бросил вызов актеру Константину Войтенко. Сегодня актер принял челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм креативное видео перевоплощений.Читайте также"Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками

"В детстве я не танцевал, а ходил в музыкальную школу. Играл на баяне, но всегда мечтал о танцах. Потом в техникуме, выступая на сцене, уже участвовал в танцевальных постановках и со временем сам стал придумывать танцы и выкладывать хип-хоп детям в летнем лагере. Участие в Танцах со звездами для меня, во-первых, возвращение к тому, что я очень сильно люблю, ощущение, как будто вернулся домой. А во-вторых - это испытание, потому что бальными танцами я не занимался никогда. хочу снова почувствовать мурашки по коже от танцевальных выступлений. хочу удивлять зрителей и судей ", - прокомментировал Константин Войтенко.

Константин бросил вызов украинскому певцу Kadnay а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.

Напомним, вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов.

Украинский американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский принял вызов и сообщил, что станет новым судьей шоу Танцы со звездами.