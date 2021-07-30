УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Костя Войтенко идет на Танці з зірками 2021 и передал #танціззіркамиchallenge

30 июля 2021, 20:10

Украинский актер Костя Войтенко принял #танціззіркамиchallenge и идет на пятый сезон шоу Танці з зірками.

Костя Войтенко
Костя Войтенко / instagram.com/kostiantynvoitenko/

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны Танцы со звездами. Продолжается #танціззіркамиchallenge - традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет. Недавно юморист, капитан команды Стояновка в Лиге смеха Иван Люленов принял #танціззіркамиchallenge и бросил вызов актеру Константину Войтенко. Сегодня актер принял челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм креативное видео перевоплощений.Читайте также"Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками

"В детстве я не танцевал, а ходил в музыкальную школу. Играл на баяне, но всегда мечтал о танцах. Потом в техникуме, выступая на сцене, уже участвовал в танцевальных постановках и со временем сам стал придумывать танцы и выкладывать хип-хоп детям в летнем лагере. Участие в Танцах со звездами для меня, во-первых, возвращение к тому, что я очень сильно люблю, ощущение, как будто вернулся домой. А во-вторых - это испытание, потому что бальными танцами я не занимался никогда. хочу снова почувствовать мурашки по коже от танцевальных выступлений. хочу удивлять зрителей и судей ", - прокомментировал Константин Войтенко.

Константин бросил вызов украинскому певцу Kadnay а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.

Напомним, вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов.

Украинский американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский принял вызов и сообщил, что станет новым судьей шоу Танцы со звездами.

Танці з зірками новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Костя Войтенко идет на Танці з зірками 2021 и передал #танціззіркамиchallenge». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
От жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал датыОт жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал даты Календарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударовКалендарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударов Маша Полякова игриво показала грудь на горячих кадрахМаша Полякова игриво показала грудь на горячих кадрах "Что за пожар": Ани Лорак не вместила аппетитные формы в крошечное бикини"Что за пожар": Ани Лорак не вместила аппетитные формы в крошечное бикини Выяснились подробности о мужчине, который вчера скончался от штамма ДельтаВыяснились подробности о мужчине, который вчера скончался от штамма Дельта

Последние новости

20:41

Границы Украины – в полное боевое соответствие: в СНБО назвали новый приказ Зеленского

20:40

Green Grey продолжили скандал после публикации обличающего видео с участником группы

20:30

Масштабные пожары в Турции: отдыхающие ночуют на пляжах Видео

20:23

Приметы на 31 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

20:10

Костя Войтенко идет на Танці з зірками 2021 и передал #танціззіркамиchallenge

Реклама
19:59

Календарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударов Видео

19:54

Запрет протестов, минус камеры и телефоны: Зеленский сделал заявление по закону о нацсопротивлении

19:53

Кара Делевинь поразила воображение соблазнительным формами в бикини

19:35

Аномалии климата: пока по всему миру жара, Бразилию засыпало снегом Видео

19:30

Свистопляска с "непобедимыми" ракетами, или Запах катастрофы мнение

19:26

Состояние МакSим остается на грани кризиса после выхода из химической комы

19:22

Готовят "тарифный майдан": Зеленский требует не повышать тарифы для населения Видео

19:17

Сильная страна, которая мчится в НАТО и ЕС: принята Стратегия внешней политики Украины Видео

18:46

СНБО ввел санкции против трех контрабандистов и 24 компаний Видео

18:20

Как не попасть на крючок эко-рейдеров – советы юристов Видео

18:18

Стычки, газ и крики "Ганьба": активисты прорвались в здание Офиса президента из-за ЛГБТ-акции Видео

18:07

Смертельное ДТП под Киевом: на остановке погибли 10-летний ребенок и 60-летний мужчина

18:00

Мир на Донбассе в обмен на "формулу Штайнмайера": Украина поставила России условие Видео

17:58

"Это будет арест": адвокат Чауса рассказал, куда увезли скандального экс-судью Видео

17:40

Экорейдерство в Украине набирает угрожащих масштабов - эксперты Видео

Реклама
17:31

Семь признаков больного кишечника: главные показатели Видео

17:30

Превратимся в пустыню: в Украине исчезнет бабье лето - эколог Видео

17:15

Мать подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней харьковчанки, заявила, что с детьми был мужчина

16:37

"Намордниками хотят задавить": украинка устроила скандал в самолете из-за маски Видео

16:33

Апелляционный суд оставил кума Путина под домашним арестом

16:31

Лукашенко позвал войска России в Беларусь: у Путина объявили о готовности и назвали сценарий Видео

16:15

"Адский колхоз и полная безвкусица": экс-ведущий Орла и Решки разнес отдых в Одессе

16:15

Похищенный судья Чаус нашелся в Винницкой области: пришел в трусах в село Мазуривка

16:02

Самый вкусный и полезный в мире перекус: простой рецепт приготовления Видео

16:01

"Разучился глотать": появились новые детали о "духовном лечение" уморенного голодом подростка

15:36

Как избавиться от музыки в голове и почему она возникает - врач дал ответ Видео

15:33

Гороскоп для Рыб на август 2021: чем будет сложен этот месяц

15:28

Кубраков представил план реформ для портовой отрасли

15:24

"Минирование" Офиса Зеленского: в полиции назвали причину ЧП в центре Киева Видео

14:58

Жара раскочегарится до +37°: синоптик рассказала, где пекло ударит с новой силой Видео

14:42

В Мариуполе изверг избил кота и закопал животное живьем Видео

14:38

Штамм Дельта заразен, как ветрянка, и распространяется даже среди вакцинированных – СМИ Видео

14:35

Что ваши зубы говорят о вашем здоровье: как десна могут "рассказать" о раке и ВИЧ Видео

14:16

Вырубили ударом в голову: в Киеве в супермаркете жестоко избили охранника Видео

14:13

Диагноз врача и выезд за границу: в Украине запустят вакцинацию против COVID-19 детей от 12 лет Видео

Реклама
13:41

Тариф на электроэнергию для населения с 1 августа: в Кабмине назвали финальную цифру Видео

13:29

Чистый воздух снижает вероятность смертельного заболевания на 26% - ученые Видео

13:27

В Полтавской области столкновение поезда и грузовика: в Укрзализныце заявили о задержке ряда рейсов

13:24

На заседании СНБО рассмотрят новые экономические санкции против режима Лукашенко Видео

13:17

Четверолапые стражи порядка: 5 маленьких овчарок взяли на службу в Нацгвардию

13:03

"Моя родная Украина!": любительница России Лобода подтвердила концерт в Одессе

12:56

Бьет дальше и точнее: в Украине испытали новый мощный реактивный снаряд Тайфун-1 Видео

12:37

Когда День Независимости Украины в 2021 году: сколько выходных и как будем отмечать

12:35

Стала известна дата выхода фильма "Де гроші" в Украине

12:33

Миссию Украины при НАТО впервые в истории возглавила женщина Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять